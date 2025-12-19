Arbeitslos in Koblenz Was Bürgergeld-Reform für Alleinerziehende bedeutet Michael Illjes 19.12.2025, 11:53 Uhr

i Kita-Sozialarbeiterin Melanie Gönemann (links) betreut die zweifache Mutter Sofia K. (rechts). Sie hilft der Alleinerziehenden bei Anträgen und steht ihr auch in akuten Notsituationen zur Seite. Michael Illjes

Sofia K. zieht zwei Kinder groß, pflegt ihre schwerstkranke Mutter, trauert um ihren verstorbenen Vater. Sie ist überlastet. Ein Blick auf die Lebensrealität einer alleinerziehenden Arbeitslosen. Und auf die neue Bürgergeld-Reform.

Als ihr Vater stirbt, ist Sofia K. gerade mitten in der Abschlussphase ihrer Ausbildung zur Pflegefachkraft. Ein Schock. Dennoch legt die Koblenzerin im Februar ihre Prüfung ab. Note: 2,6. Kurz darauf beginnt sie der Alltag zu erdrücken: zwei Kinder, ein Haushalt und eine Beerdigung, die organisiert werden müssen.







Artikel teilen

Artikel teilen