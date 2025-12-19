Klageerzwingung in Koblenz Ahrtal-Entscheidung fällt nicht mehr in 2025 Johannes Mario Löhr 19.12.2025, 14:19 Uhr

i Ralph und Inka Orth und Rechtsanwalt Christian Hecken (M) haben unlängst die Unterlagen zu einem Klageerzwingungsverfahren beim Oberlandesgericht in Koblenz eingereicht. Thomas Frey/dpa

Mit einer Entscheidung im Klageerzwingungsverfahren am Koblenzer Oberlandesgericht (OLG) zur Ahrtal-Katastrophe ist im noch laufenden Jahr nicht mehr zu rechnen. Das hat ein Sprecher des Gerichts unserer Zeitung mitgeteilt. Hintergründe und Details.

Ralph und Inka Orth verloren ihre Tochter Johanna (22) in der Ahr-Flut. Gemeinsam mit ihrem Anwalt Christian Hecken haben sie vor einiger Zeit einen Klageerzwingungsantrag am Koblenzer Oberlandesgericht (OLG) eingereicht. Dieser umfasst nach Angaben Heckens mehr als 4000 Seiten.







Artikel teilen

Artikel teilen