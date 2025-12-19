„Füreinander da sein ist das Wichtigste im Leben“

2025 war für HELFT UNS LEBEN, die Benefizaktion der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben, ein besonderes Jahr: Der Kalender war mit Terminen und Aktionen so gefüllt wie selten in der langjährigen Geschichte des Vereins.

Der jüngste Fall, bei dem HELFT UNS LEBEN, die Benefizaktion der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben, in Not geratene Menschen aus der Region unterstützte, ereignete sich erst vor einigen Tagen: Einem Ehepaar aus Kronweiler im Kreis Birkenfeld brannte das Haus bis auf die Grundmauern nieder. HELFT UNS LEBEN brauchte nur 30 Minuten für einen einstimmigen Vorstandsbeschluss. Jetzt sind aus vorhandenen Spendenmitteln der Aktion bereits 5000 Euro Soforthilfe überwiesen worden, weitere 30.000 werden folgen, wenn Einrichtungsgegenstände und anderes für ein neues Zuhause angeschafft werden müssen.

Autos und Elektro-Krippenwagen angeschafft

„Wir helfen immer schnell und unbürokratisch“, erläutert Manuela Lewentz-Twer, die Vorsitzende von HELFT UNS LEBEN. Jeder, der selbst Hilfe benötigt oder für Freunde, Verwandte oder Bekannte fragen will, kann sich per Post oder per Mail an den Verein wenden. Alle nötigen Informationen dazu finden sich auf der Internetseite https://helftunsleben.de/. In der Regel fällt die Entscheidung dann auf einer der turnusgemäßen Sitzungen des ehrenamtlich tätigen Vorstands. Und wenn es wie in Kronweiler oder vor einigen Jahren im Ahrtal schnell gehen muss, verständigt sich der Vorstand kurzfristig untereinander.

„So helfen wir an ganz verschiedenen Orten für unterschiedliche Zwecke“, betont Lewentz-Twer. Von zunehmender Bedeutung ist dabei die Anschaffung spezieller, behindertengerechter Fahrzeuge, ohne die viele Familien kaum noch ihren Alltag gestalten könnten. So konnte beispielsweise für Familie Liebel aus Bendorf, deren beide Söhne an unheilbarem Muskelschwund leiden, ein passendes Auto besorgt werden. Familie Holovashkina aus Mayen wiederum konnte sich über einen speziellen Elektro-Krippenwagen für ihren eineinhalbjährigen Sohn freuen.

Nicht nur einmal helfen, sondern immer wieder

Groß war die Freude auch bei Familie Ströder in Mogendorf im Westerwaldkreis, die ebenfalls für ihren Sohn ein rollstuhlgerechtes Fahrzeug erhielt. Oder bei Susanne Morgen aus Kausen im Kreis Altenkirchen, deren Tochter ein Auto mit einer besonderen Handsteuerung braucht, um zu ihrer ersehnten Ausbildungsstelle fahren zu können.

„Wir helfen darüber hinaus nicht nur schnell, sondern bleiben bei denen, die wir kennen, auch langfristig dabei“, betont Manuela-Lewentz-Twer. Zum Beispiel Familie Ulutürk aus der Nähe von Montabaur, die für ihren hilfsbedürftigen Sohn bereits das zweite Fahrzeug erhielt, nachdem das erste nach jahrelangen treuen Diensten schlicht zu klein geworden war.

i Seit mehr als 40 Jahren engagieren sich die Leserinnen und Leser der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben gemeinsam mit HELFT UNS LEBEN für Kinder und Familien in Not. Dem Vorstand des Vereins gehören (von links) Björn Gerteis (Beisitzer), Melanie Becker (Beisitzerin), Evangelos Botinos (Stellvertretender Geschäftsführer), Manuela Lewentz-Twer (Erste Vorsitzende), Marko Süsterhenn (Geschäftsführer), Lars Hennemann (Stellvertretender Vorsitzender), Simon Schülter (Kassierer), Sandra Eiden (Beisitzerin) und Maximilian Eckhardt (Schriftführer) an. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Aber nicht nur Autos, sondern auch vielfältige andere Projekte prägten das Jahr 2025. Ob Lebensmittel oder Taxi-Gutscheine, ein Bienenprojekt an einer Schule in Neuwied, ein begleiteter Ausflug in den Klotti-Park (Kreis Cochem-Zell), eine Hilfsanlage für Gehörlose – all das stand auf der Tagesordnung des Vorstandes, der sich seit November neu zusammensetzt. Auch für die Sanierung einer vereinseigenen Turnhalle in Niederneisen im Rhein-Lahn-Kreis wurden 35.000 Euro bewilligt: „Entscheidend ist für uns neben einer akuten Notlage immer auch das Soziale und das Miteinander“, erläutert Lewentz-Twer.

Dank an alle Spender und treue Partner

Möglich machen das neben vielen Einzelspendern treue Partner. Dazu zählt vor allem das Heeresmusikkorps Koblenz, das 2025 in Koblenz und Idar-Oberstein gleich zwei bestens besuchte Konzerte zugunsten von HELFT UNS LEBEN gab, oder das Bauunternehmen Schmitt aus Liebshausen im Hunsrück, das ebenfalls zum wiederholten Mal eine eigene Veranstaltung organisierte. „Wir danken allen, die uns unterstützen. Ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich“, so Lewentz-Twer.

Unvergessen wird wohl der Besuch in der Kita der Gemeinden Frücht und Becheln im Rhein-Lahn-Kreis bleiben: Die Kinder hatten mit ihren Eltern und der Kitaleitung ein Herbstfest für HELFT UNS LEBEN organisiert. Als der Vorstand daraufhin die Kita besuchte, um sich zu bedanken, zeigten die Kinder auf überwältigend freudvolle Weise, worauf es im Leben ankommt: nicht fragen, sondern tun. „Für andere da sein, wenn man es selbst kann, ist das Wichtigste überhaupt“, bilanziert Lewentz-Twer.