So viel Diät erhalten Abgeordnete anderer Bundesländer

Zu Jahresbeginn steigen die Diäten der rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten erneut. Die hauptamtlichen Parlamentarier bekommen dann ein Brutto-Grundgehalt von 8572 Euro. Aber wie steht Rheinland-Pfalz im Diätenvergleich mit anderen Ländern da?
Für die 101 Landtagsabgeordneten gibt es mit Jahresbeginn mehr Geld: Die hauptamtlichen Parlamentarier bekommen dann monatlich 258 Euro mehr als zurzeit – ein Plus von 3,1 Prozent. Somit kommen die Landtagsmitglieder dann auf ein monatliches, zu versteuerndes Bruttogehalt von 8572 Euro.