Mehr Geld für Politiker in RLP So viel Diät erhalten Abgeordnete anderer Bundesländer Bastian Hauck 19.12.2025, 14:06 Uhr

i Die Farben der Deutschlandfahne wehen vor dem Deutschhaus, dem Sitz des Landtags von Rheinland-Pfalz. Für die rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten gibt es zu Jahresbeginn eine Gehaltserhöhung. Sebastian Gollnow/dpa

Zu Jahresbeginn steigen die Diäten der rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten erneut. Die hauptamtlichen Parlamentarier bekommen dann ein Brutto-Grundgehalt von 8572 Euro. Aber wie steht Rheinland-Pfalz im Diätenvergleich mit anderen Ländern da?

Für die 101 Landtagsabgeordneten gibt es mit Jahresbeginn mehr Geld: Die hauptamtlichen Parlamentarier bekommen dann monatlich 258 Euro mehr als zurzeit – ein Plus von 3,1 Prozent. Somit kommen die Landtagsmitglieder dann auf ein monatliches, zu versteuerndes Bruttogehalt von 8572 Euro.







