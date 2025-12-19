Die Landespolizei nimmt seit dem Frühjahr Handysünder am Steuer besonders unter die Lupe. Bisher kam die Monocam abwechselnd an einer Autobahn im Land zum Einsatz. Das wird sich bald ändern. Der Handyblitzer kommt in ganz Rheinland-Pfalz. Alle Infos.
Lesezeit 3 Minuten
Der Handyblitzer, auch bekannt unter dem Namen Monocam, kommt flächendeckend in ganz Rheinland-Pfalz. Die fünf regionalen Polizeipräsidien in Koblenz, Trier, Mainz, Kaiserslautern und Ludwigshafen haben im Dezember eine Monocam bekommen. Das teilt das rheinland-pfälzische Innenministerium auf Anfrage unserer Zeitung mit.