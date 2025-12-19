Mehr Sicherheit mit Monocams Handyblitzer kommt in ganz Rheinland-Pfalz Bastian Hauck 19.12.2025, 16:00 Uhr

i Eine Monocam zur Aufzeichnung von Handysündern am Steuer steht auf einer Brücke über der A602 bei Kenn (Landkreis Trier-Saarburg). Das System erkennt automatisiert Ablenkungsverstöße im Auto. Fahrer, die mit dem Handy in der Hand erwischt werden, müssen mit einer Strafe rechnen. Harald Tittel/dpa

Die Landespolizei nimmt seit dem Frühjahr Handysünder am Steuer besonders unter die Lupe. Bisher kam die Monocam abwechselnd an einer Autobahn im Land zum Einsatz. Das wird sich bald ändern. Der Handyblitzer kommt in ganz Rheinland-Pfalz. Alle Infos.

Der Handyblitzer, auch bekannt unter dem Namen Monocam, kommt flächendeckend in ganz Rheinland-Pfalz. Die fünf regionalen Polizeipräsidien in Koblenz, Trier, Mainz, Kaiserslautern und Ludwigshafen haben im Dezember eine Monocam bekommen. Das teilt das rheinland-pfälzische Innenministerium auf Anfrage unserer Zeitung mit.







