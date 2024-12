Weichen für Medizincampus Koblenz sind gestellt

Verzögert sich Start des Medizincampus Koblenz weiter?

In ganz Deutschland fehlen immer mehr Ärzte, auch in Rheinland-Pfalz. Deshalb sollen am Medizincampus Koblenz mehr Ärzte ausgebildet werden. Doch das Projekt stockt. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch sieht Berlin am Zug.