In Koblenz wimmelt es geradezu vor Juristen – wegen der vielen Gerichte, aber auch wegen etlicher Behörden, in denen Rechtsexperten arbeiten. Koblenz ist auch eine Hochburg für Anwälte, zeigen aktuelle Daten. Die Frauenquote ist allerdings gering.

Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht, Oberverwaltungsgericht, Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz und etliche weitere Institutionen der Rechtspflege und -sprechung – Koblenz ist eine wichtige Justizstadt. Und gewissermaßen folgerichtig: Koblenz ist eine Juristenhochburg. Das legt auch eine aktuelle Datenauswertung nahe, die im Auftrag von „Jurafuchs“ entstanden ist. Das Lernportal für Jurastudierende und Rechtsreferendare hat das Anwaltsverzeichnis der Bundesrechtsanwaltskammer ausgewertet und die Zahlen ins Verhältnis zur jeweiligen Einwohnerzahl der 200 größten deutschen Städte gesetzt. Ergebnis: Frankfurt am Main hat die höchste Anwaltsdichte in der Republik – Koblenz die höchste im Bundesland.

In der Finanzmetropole am Main kommen demnach 17,71 Anwälte auf 1000 Einwohner. Kurz dahinter folgen Düsseldorf (14,59) und München (11,67). Laut „Jurafuchs“ gibt es in Koblenz 564 Rechtsanwälte bei 113.378 Einwohnern, was einer Dichte von 4,97 entspricht – Platz 17 bundesweit. Die Landeshauptstadt Mainz weist eine Anwaltsdichte von 4,71 auf – Platz 21 im Bund.

„Jurafuchs“ hat aber nicht nur auf die reinen Zahlen geschaut, sondern auch Namen, Titel und Geschlechter der im Verzeichnis registrierten Anwälte ausgewertet. Das Ergebnis auf einen Punkt gebracht: Der deutsche Durchschnittsanwalt ist männlich, heißt Michael und sitzt in Frankfurt – einen Doktortitel hat er allerdings eher nicht.

Bundesweit liegt die Frauenquote nur bei 38,7 Prozent – mit mitunter deutlichen regionalen Unterschieden. So sind beispielsweise in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) nur 21 Prozent aller Rechtsexperten Frauen. In Sindelfingen in Baden-Württemberg ist das Verhältnis zumindest fast ausgeglichen: Die Frauenquote lautet dort 48 Prozent. Koblenz landet hier bei 30,3 Prozent. Mainz ist da deutlich paritätischer: In der Landeshauptstadt liegt der Frauenanteil bei 39,4 Prozent; das ist spitze in RLP. Bad Kreuznach hingegen rangiert eher in der Greifswald-Kategorie mit einer Frauenquote von 21,3 Prozent.

„Der Berufsstand muss vielfältiger werden, und dafür braucht es vor allem mehr Unterstützung im Studium“, kommentiert „Jurafuchs“-Gründer Carl-Wendelin Neubert die Ergebnisse der Auswertung laut Mitteilung.

i Koblenz ist eine Juristenhochburg, zeigt jetzt auch eine Auswertung des Anwaltsverzeichnisses (Symbolbild). Thomas Frey. picture alliance/dpa

Logischerweise dominieren bundesweit männliche Vornamen die vorderen Ränge der häufigsten Anwaltsnamen. Michael führt laut „Jurafuchs“ mit 4464 Nennungen, gefolgt von Christian (4192), Thomas (3943), Stefan/Stephan (3525) und Andreas (3125). Der erste weibliche Name erscheint erst auf Rang 14: Maria (1926). Weitere häufige weibliche Namen sind Julia (1661), Kathrin/Katrin (1540), Anna (1513) und Katharina (1505). Vornamen, die auf einen Migrationshintergrund hindeuten, sind laut Anwaltsverzeichnis nur selten vertreten. Das Lernportal nennt als Beispiele Mustafa (45) und Aylin (44).

Von mehr als 188.300 Anwälten in Deutschland tragen 29.790 einen Doktortitel im Namen, was einem Anteil von 15,8 Prozent entspricht. In Rheinland-Pfalz ist der Doktorenanteil in Ludwigshafen mit 14,8 Prozent am höchsten, gefolgt von Mainz (14,2 Prozent) und Trier (13,3 Prozent). In Koblenz liegt der Anteil der Promovierten bei 12,1 Prozent, in Bad Kreuznach bei 10,9 Prozent, in Neuwied bei 7,7 Prozent. Auch Professorinnen und Professoren gibt es unter den Anwälten – deutschlandweit 1082 (0,6 Prozent). Da liegt Koblenz mit 0,9 Prozent knapp über dem Schnitt. „Jurafuchs“ listet fünf „Profs“ in der Rhein-Mosel-Stadt auf, in Mainz gebe es sechs.

Schließlich hat das Portal, das nach eigenen Angaben 188.320 Einträge aus dem Anwaltsverzeichnis der Bundesrechtsanwaltskammer berücksichtigt hat (Stand: 7. August 2025), auch nach dem Anteil der Pflichtverteidiger geschaut. Bundesweit stehen demnach 9005 Anwälte als Pflichtverteidiger zur Verfügung (4,8 Prozent). Bad Kreuznach liegt mit 6,3 Prozent bereits über diesem Schnitt, auch Koblenz mit 7,8 Prozent. Neuwied landet bei der Betrachtung der ausgewerteten rheinland-pfälzischen Städte hier ganz vorn: 12,3 Prozent.