Die Weltgemeinschaft scheitert an einem globalen Plastikmüll-Abkommen. Doch längst gefährdet Kunststoffabfall weltweit die Natur. Was über das Plastikmüllaufkommen in Rheinland-Pfalz bekannt ist – und warum ein Winninger Umweltschützer nicht aufgibt.

Plastiktüten, leere Joghurtbecher, zerknittere Getränkeverpackungen: Plastikmüll flutet die Meere, Flüsse, Strände und Straßenränder. Kunststoffabfälle sind überall. Um die verheerende Verschmutzung der Umwelt einzudämmen, verhandelten 180 UN-Staaten kürzlich in Genf – ohne Erfolg. Das globale Plastikmüll-Abkommen ist (vorerst) gescheitert. Umweltschützer sind enttäuscht. „Es ist schlimm, wenn die Weltgemeinschaft keine Einigung erzielt“, sagt Aktivist Stephan Horch aus Winningen an der Mosel. Die Umweltverschmutzung durch Plastikmüll ist ein weltweites Problem, nicht nur die Weltmeere, weit entfernten Länder und große Städte sind davon betroffen – auch in Rheinland-Pfalz ist das Problem sichtbar. Wie es um den Plastikmüll im Land steht und welche Plastikabfälle hier vor allem in der Natur zu finden sind.

Was über das Plastikmüllaufkommen in RLP bekannt ist

5,91 Millionen Tonnen: So viel Plastikmüll fiel im Jahr 2023 in Deutschland an. Laut Webseite des Umweltbundesamtes entstanden etwa 94 Prozent dieser Abfälle nach dem Gebrauch der Kunststoffe, das sind sogenannte Post-Consumer-Abfälle. Die restlichen 6 Prozent fielen bei der Herstellung und vor allem bei der Verarbeitung von Kunststoffen an.

In Rheinland-Pfalz gibt es keine Daten über die Masse an Plastikabfällen, teilt das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität auf Nachfrage mit. Die Landesabfallbilanz 2023 gibt aber einen Einblick in das Gesamtmüllaufkommen in Rheinland-Pfalz. Rückschlüsse auf das Ausmaß des Plastikmülls lassen beispielsweise die Zahlen zu den Leichtverpackungen (LVP) zu – das ist der Müll, der im gelben Sack oder der gelben Tonne landet. Hierbei handelt es sich um Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metallen oder Verbundmaterialien.

Laut der Landesabfallbilanz 2023 wurden in Rheinland-Pfalz insgesamt 137.993 Tonnen an LVP erfasst. Das ergibt im Jahr 32,7 Kilogramm pro Kopf. Bei der Bilanzierung dieser Zahlen werden die erfassten Mengen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger berücksichtigt. Leichtverpackungen machen im Untersuchungsjahr circa 6,8 Prozent des Haushaltsmülls aus. Die Gesamtmenge der Abfälle aus Haushalten beträgt im Jahr 2023 laut Landesabfallbilanz 2.016.030 Tonnen, Spezialabfälle wie beispielsweise Hochwassersperrabfälle werden in dieser Zahl nicht berücksichtigt.

In den vergangenen zehn Jahren schwankte die erfasste Pro-Kopf-Menge an Leichtverpackungsabfällen von Jahr zu Jahr nur gering – zwischen 32,7 Kilogramm im Jahr 2023 (angegebene Einwohnerzahl: 4.219.372) bis hin zu 35,4 Kilogramm im Jahr 2021 (angegebene Einwohnerzahl: 4.150.820). Damit ist weder eine Zu- noch Abnahme an Leichtverpackungsmüll festzustellen.

Nahrungsverpackungen landen oftmals in der Natur

Ein Blick in die Natur zeigt: Vor allem Nahrungsverpackungen vermüllen die Umwelt – egal, ob in Berlin oder am Rhein. Das stellt Umweltschützer Horch fest. „In Berlin sind beispielsweise Getränkeverpackungen exponentiell hoch zu finden.“ In Rheinland-Pfalz sind es neben Nahrungsverpackungen vor allem Styropor, Folien, Feuerzeuge und – teils noch mit Altöl befüllte – Kanister.

50.000 bis 75.000 Liter Müll sammelt Horchs 2016 gegründeter Verein „Clean River-Project“ Jahr für Jahr deutschlandweit im Schnitt. „In den ersten zwei Quartalen des Jahres sind wir derzeit bei knapp 30.000 Liter Müll – und das nur über Bildungsprojekte und zwei Events.“ Zu Jahresbeginn sammelten 34 Freiwillige beispielsweise in der Nähe von Braubach am Rhein auf einer Streckenlänge von 500 Metern circa 3500 Liter Plastikmüll – darunter 110 Einwegfeuerzeuge.

i Stephan Horch sagt dem Plastikmüll in Flüssen und Natur seit vielen Jahren den Kampf an. Der Umweltschützer aus Winningen ist mit seinem Verein "Clean River Project" deutschlandweit unterwegs, um Präventions- und Aufklärungsarbeit zu leisten. Zudem organisiert er jährlich Müllsammelaktionen, so beispielsweise Anfang des Jahres in der Nähe von Braubach am Rhein. Stephan Horch Photography

Horch selbst befreit die Natur, vor allem Flüsse, seit vielen Jahren von Plastikmüll, er startete als Einzelkämpfer. Vereinzelt stellt er positive Effekte fest, meist an Stellen, an denen er und sein Team bereits aktiv waren. Einen Rückgang an Plastikmüll in der Natur kann der 52-Jährige nicht sehen. Er sagt: „Tendenziell wird es in Zukunft wahrscheinlich eher mehr werden. Verschiedene Studien beweisen, dass die Plastikproduktion sich insgesamt weltweit vervierfachen wird, wenn kein Umdenken stattfindet.“

Einen kleinen Teil des selbst gesammelten Plastikmülls kann der Verein „Clean River Project“ weiterverarbeiten, dazu dient ein Recycling-Mobil. Aus einem Campingstuhl wird da schon einmal ein Lampenschirm oder es entstehen kleine Spielkreisel. Horch erklärt: „Die meisten Sachen, die wir finden, sind so verunreinigt oder kaputt, dass man sie nicht weiterverarbeiten kann. Im Endeffekt ist es nur ein sehr kleiner Teil, der symbolisch zeigt, dass Recycling funktionieren kann.“

Die Landesabfallbilanz gibt eine Recyclingquote aller Haushaltsabfälle an. Diese liegt in Rheinland-Pfalz 2023 bei 63,7 Prozent. Von insgesamt 2.016.030 Tonnen Haushaltsmüll werden 1.284.898 Tonnen recycelt, darunter 515.858 Tonnen klassische Wertstoffe wie Papier, Pappe, Kartonage (PPK), LVP und Glas. Die Bilanz liefert keinen eigenen Wert für recycelten Leichtverpackungsmüll.

Bundesweit wurden laut Webseite des Umweltbundesamtes 99,5 Prozent der gesammelten Kunststoffabfälle verwertet – größtenteils aber nicht stofflich, sondern energetisch. Von insgesamt 5,91 Millionen Tonnen Kunststoffabfällen wurden 2,27 Millionen Tonnen (38,4 Prozent) recycelt. Der überwiegende Teil, 3,61 Millionen Tonnen (61,1 Prozent), wurde zur Energiegewinnung verbrannt – in Müllverbrennungsanlagen oder als Ersatzbrennstoff etwa in Zementwerken. Lediglich 0,5 Prozent der Abfälle wurden beseitigt, also beispielsweise deponiert.

„Wir als kleine Organisationen sind Multiplikatoren, wir lösen viele Effekte in der Gesellschaft aus. Deshalb hören wir nicht auf und verlieren auf keinen Fall die Hoffnung.“

Stephan Horch, Umweltschützer aus Winningen an der Mosel

Die wirksamste Methode für besseres Recycling ist die korrekte Mülltrennung durch Bürgerinnen und Bürger. Darin seien sich Fachleute einig, heißt es vonseiten des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums. Nachsortierungen in Müllkraftheizwerken lohnen sich technisch, ökologisch und finanziell nicht, „zumindest nach dem aktuellen Stand der Technik“. Daher bleibt „eine intensive Öffentlichkeitsarbeit“ durch Hersteller, Behörden und Abfallentsorger zur Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger entscheidend.

Auch der Winninger Umweltschützer Horch setzt auf Aufklärung. Der „Clean-River-Project“-Verein setzt vor allem auf Präventions- und Bildungsarbeit, und ist dabei deutschlandweit unterwegs. Das Team rund um Horch setzt bewusst bei den Jüngsten an. „Wir bilden Viertklässler zu Sachexperten aus, die sind total affin.“ Obwohl – oder gerade weil – das UN-Plastikmüll-Abkommen gescheitert ist, lässt er sich in seiner Arbeit nicht entmutigen. „Wir als kleine Organisationen sind Multiplikatoren, wir lösen viele Effekte in der Gesellschaft aus. Deshalb hören wir nicht auf und verlieren auf keinen Fall die Hoffnung.“