Im Moment ist genug Wasser im Rhein – in den vergangenen Jahren sah das besonders im Sommer manchmal anders aus. Um die Verkehrssicherheit zu verbessern, soll die Fahrrinne optimiert werden. Dazu wurde jetzt ein konkretes Datum bekannt.

Werden Binnenschiffe auf dem Rhein bereits ab 2033 auch bei Niedrigwasser mehr Fracht transportieren können als heute? Dies schwebt zumindest den Ingenieuren des Wasser- und Schifffahrtsamtes vor, die das Projekt Abladeoptimierung der Fahrrinnen und Engpassbeseitigung am Mittelrhein im Rahmen einer Pressereise von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) vorstellten.

Geplant ist, auf einer rund 50 Kilometer langen Strecke zwischen St. Goar und Mainz die Abladetiefe um 20 Zentimeter auf dann 2,10 Meter zu verbessern. Mit dieser Maßnahme sollen je Schiff auch bei Niedrigwasser rund 200 bis 250 Tonnen Fracht mehr transportiert werden können. Noch in diesem Jahr will man für den ersten von drei Teilabschnitten ins Planfeststellungsverfahren gehen. Dieser Abschnitt befindet sich in der Gebirgsstrecke bei Kaub.

Der aus der Eifel stammende Schnieder, Bruder des rheinland-pfälzischen CDU-Chefs Gordon Schnieder, ist seit Mai Bundesverkehrsminister.