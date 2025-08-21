„Ich habe nichts zu verlieren“: Dieser Satz soll während des brutalen Überfalls auf die Sparkasse in Höhr-Grenzhausen im Januar 2024 gefallen sein. So war es jetzt im Filmbeitrag bei „Aktenzeichen XY“ zu sehen. Was noch gezeigt wurde.

Er kannte sich aus, er wusste genau Bescheid über die Angestellten der Filiale der Sparkasse Westerwald-Sieg in Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis), er war brutal – und er war offenbar bereit, ein hohes Risiko einzugehen, um an das Geld aus dem Tresor der Bank zu kommen: Wer war der gewalttätige Bankräuber vom 4. Januar 2024? Liegt die Lösung des Falls in seiner (kriminellen) Vorgeschichte? Diese und andere Fragen treibt die Kripo Koblenz seit mehr als eineinhalb Jahren um. Jetzt erhoffen sich die Ermittler neue Erkenntnisse durch die Vorstellung des Falls in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“.

Am Mittwoch wurde dort ein längerer Filmbeitrag gezeigt. Erste Hinweise sind bereits eingegangen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz konnte am Donnerstagmorgen von mehreren Anrufen auf dem Hinweistelefon sowie weiteren Hinweisen, die bereits am Mittwochabend im Fernsehstudio aufliefen, berichten. Diese werden nun ausgewertet. Weitere Hinweise werden erbeten, die Sparkasse hat eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgelobt.

Die Tat ereignete sich kurz nach dem Jahreswechsel mitten in Höhr-Grenzhausen: An jenem Donnerstag, 4. Januar 2024, lauerte der Unbekannte morgens um 8 Uhr einer Angestellten auf. Laut Polizei betrat er die Bank, bedrohte die Frau mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Er fesselte die Angestellte mit Kabelbindern. Gegen 8.30 Uhr traf dann eine zweite Angestellte ein, auch sie brachte der Mann in seine Gewalt. Unter Drohungen zwang er beide Frauen, den Tagesgeldtresor zu öffnen. Gegen 8.50 Uhr floh der Unbekannte mit dem Bargeld durch den Hinterausgang.

Der in Zusammenarbeit mit der Polizei entstandene „XY“-Filmbeitrag, der in der ZDF-Mediathek abrufbar ist, zeigte den Ablauf der Tat – und offenbarte mehrere Details, die bislang so nicht öffentlich bekannt waren. So könnte der Täter durch diverse Aussagen unbedacht etwas aus seiner Vorgeschichte preisgegeben haben. Laut Filmbeitrag sagte er, dass er „nichts zu verlieren habe“, dass er „aus dem Knast“ komme, dass seine Firma pleite gegangen sei und „der Staat“ die Schuld daran trage. „Das könnte ein Anhaltspunkt sein“, sagte Kriminalhauptkommissar Florian Freisberg von der Kripo Koblenz im Gespräch mit „XY“-Moderator Rudi Cerne.

i Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach dem Täter von Höhr-Grenzhausen. Polizei Rheinland-Pfalz/Fahndung

Freisberg betonte, dass es auffällig sei, wie viel der Täter über die Abläufe in der Bank wusste – so kannte er beispielsweise die Farbe des Wagens, mit dem die zweite Mitarbeiterin ankam: „Wir warten auf die Kollegin mit dem roten Auto“, sagte er laut Filmbeitrag, als ihm klar wurde, dass es beide Frauen braucht, um den Tagesgeldtresor zu öffnen. Außerdem hatte er die Uhrzeit im Blick. Am Ende blieb er gut 50 Minuten in der Bank.

Die Vermutung liegt also nahe, dass er die Örtlichkeit genau ausgekundschaftet haben muss – vielleicht wurde er dabei beobachtet. So wird der Mann beschrieben: mittleres Alter, circa 1,75 bis 1,85 Meter groß, korpulent/untersetzt, dunkelbraune Augen. Er sprach mit südländischem oder südosteuropäischem Akzent. Detailliert beschreiben die Fahnder seine Kleidung: blaue Arbeitskleidung, schwarze Kapuze, vorn zugezogen, schwarzes Halstuch mit weißem Muster, schwarze Handschuhe. Er trug eine schwarze Sporttasche sowie schwarze Sneaker mit weißer Kappe vorn, weißer Sohle, weißen Schnürsenkel (ähnlich Chucks).

Die Sparkassenfiliale liegt mitten im Stadtkern, der Überfall ereignete sich an einem Wochentag, wenn auch noch in den Ferien. Riskant. Während der Täter mit der Angestellten in der Bank wartete, betraten auch andere Kunden den SB-Bereich. Und: Der Mann agierte auffallend dominant und gewaltbereit, wie Florian Freisberg sagte. So schlug er die erste Angestellte nicht nur, er trat ihr auch gezielt auf den Fuß. Dies könne auf eine Charaktereigenschaft hindeuten, die der Unbekannte vielleicht auch im Privatleben offenbart hat.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalwache Koblenz unter Tel. 0261/921-56390. Sie können auch anonym abgegeben werden unter Tel. 0261/103-2727.