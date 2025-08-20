Die Kommunen in Rheinland-Pfalz gehen finanziell am Stock – können Geldspritzen aus Mainz oder Berlin das Problem lösen? Ralph Spiegler, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, wird im RZ-Interview grundsätzlich. Und redet Klartext.

Einsturzgefährdete Brücken, stinkende Schultoiletten, tropfende Duschen in Fußballumkleidekabinen: Die Infrastruktur im Land ist vielerorts marode. Aber wie geht es den Kommunen im Land wirklich? Wie schlimm ist die Lage? Das haben wir einen Kommunalvertreter gefragt, der es wissen muss: Ralph Spiegler ist der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes – und damit eines wichtigen kommunalen Spitzenverbandes.

Spiegler redet im Interview mit unserer Zeitung Klartext. Er fordert in Sachen Finanzausstattung der Kommunen grundlegende Veränderungen, „wichtige Signale“ gegenüber denjenigen, die den Sozialstaat ausnutzen – und von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) Tempo bei der Abwicklung des 500-Milliarden-Euro-Sondervermögens. Beim Ausblick auf die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wird dem Sozialdemokraten Spiegler nicht bange: „Wir gewinnen die Wahl, weil wir das beste Programm, das beste Personal und den besten Ministerpräsidenten haben werden“, so der SPD-Politiker.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat vor der parlamentarischen Sommerpause eine „Investitionsoffensive für Rheinland-Pfalz“ angekündigt. Die Kommunen sollen in diesem sowie im nächsten Jahr 600 Millionen Euro zusätzlich bekommen. Warum werden mit den 600 Millionen Euro keine strukturellen Probleme gelöst, Herr Spiegler?

Die 600 Millionen Euro sind eine irre Summe. Sie kleinzureden, ist Blödsinn. Aber klar ist auch: Die 600 Millionen Euro ändern nichts an der grundsätzlichen Problematik. Wir sind auf kommunaler Ebene in schwierigstem Fahrwasser: Das kommunale Defizit bundesweit betrug 2023 7,5 Milliarden Euro. Das ist schon viel Geld. Im vergangenen Jahr wurden aus den 7,5 Milliarden 24 Milliarden Euro. Wir steuern dieses Jahr auf mindestens 35 Milliarden Euro Finanzierungsdefizit zu. Bei den Bürgern würden wir vom Dispokredit für laufende Kosten sprechen. Eine irre Dynamik.

Und der Investitionsstau in den deutschen Kommunen wird auf 186 Milliarden Euro geschätzt.

Genau. Die neuesten Schätzungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau liegen sogar schon bei 215 Milliarden Euro. Diese riesige Summe entsteht nicht von heute auf morgen, und sie steigt dynamisch an. Seit 30 Jahren sind die Kommunen in Deutschland unterfinanziert. Wir müssen zusehen, dass wir die Strukturen in der Finanzausstattung der Kommunen endlich ändern. Da sind alle gefordert: Bund, Länder, Kommunen.

Kann man bei diesen Summen noch von kommunaler Selbstverwaltung, von echten kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten sprechen?

Nein. Ich bin in die Verwaltung gegangen, weil ich gestalten möchte, weil ich Entscheidungen treffen möchte. Wenn ich als Kommune nicht mal die laufenden Kosten decken kann, bescheinigt mir die Finanzaufsicht schlechte Karten. Dann verwalte ich, indem ich Ausgabenposten hin- und herschiebe. Das hat mit Selbstverwaltung nichts mehr zu tun. Und in dieser Falle sitzen wir bundesweit, mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Was fordern Sie von der SPD-geführten Landesregierung?

Wir brauchen unbedingt mehr Geld im Kommunalen Finanzausgleich-System des Landes. Allerdings sehe ich schon jetzt das Problem auf uns zukommen, dass die Evaluation auf Zahlen basieren wird, die nicht die aktuelle Entwicklung abdecken wird.

Wie viel mehr Geld im KFA-System muss es denn konkret sein?

Wir können davon ausgehen, dass wir in Rheinland-Pfalz auf kommunaler Ebene 500 bis 600 Millionen Euro Defizit haben – pro Jahr! Das ist exakt die Summe, die wir jedes Jahr mehr benötigen.

i 500 bis 600 Millionen Euro mehr pro Jahr für die rheinland-pfälzischen Städte und Gemeinden - das verlangt Ralph Spiegler von Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD, Mitte) und Finanzministerin Doris Ahnen (rechts). Helmut Fricke/dpa

Die Landesregierung argumentiert gern damit, dass nicht nur die Kommunen in Rheinland-Pfalz finanziell zu kämpfen hätten, sondern auch Kommunen in Nordrhein-Westfalen und vielen anderen Bundesländern. Sie haben als Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes einen guten Überblick: Stimmt das?

Es stimmt, die ehemaligen Musterschüler Baden-Württemberg und Bayern haben nun auch zu kämpfen. Bei der Dynamik der aktuellen Entwicklung rangiert Rheinland-Pfalz noch unter dem Durchschnitt. Aber was sagt das über das Strukturproblem aus? Nichts. Denn wenn wir in Rheinland-Pfalz noch nicht superschlecht sind, sind wir eben noch lange nicht gut.

Wie kommen wir denn aus dem Schlamassel wieder heraus?

Wir kommen aus dem Schlamassel, wenn der Bund und die Länder das ernst nehmen, was sie zurzeit predigen, es um eine Verschlankung der Gesetze und Antragsverfahren geht, es keine überbordenden Berichtspflichten mehr gibt, die Bürokratie abgebaut und Standards gesenkt werden. Und: Wir müssen uns anschauen, was wirklich notwendig ist, und was nicht.

Das müssen Sie genauer erläutern.

Sie werden von mir als Sozialdemokrat immer hören, dass der Sozialstaat für Menschen, die in Not sind, da sein muss. Wir müssen aber ernsthaft über die Standards und über diejenigen sprechen, die den Sozialstaat ausnutzen. Es ist nicht so, dass das allein die Haushalte rettet. Aber es geht auch um Signale, die wir senden. Zum Beispiel um das Signal, dass wir als Staat nicht von Betrügern hereingelegt werden. Das führt im Ergebnis dazu, dass nicht alle sozial Schwachen in einen Topf geworfen werden. Und es führt dazu, dass der Frieden in unserer Gesellschaft gewahrt wird.

Zuletzt gab es bei den Ausgaben für die Jugend- und Sozialhilfe nur einen Trend, nämlich immer weiter steigende Ausgaben. Wie lösen wir dieses Problem?

Ich mache mal einen konkreten Vorschlag: Eltern sollten einkommensabhängig an der Heimunterbringung ihrer Kinder beteiligt werden. Ich finde, dass eine Beteiligung derjenigen Eltern, die diese Folge, nämlich die Unterbringung in einem Heim, verursacht haben und leistungsfähig sind, hoch sozial und hoch sozialdemokratisch ist.

Wie stehen Sie zu dem kontrovers diskutierten Vorschlag, die Standards, zum Beispiel im Kindergarten-Bereich, zu senken?

Auch darüber müssen wir offen sprechen. Wenn ich eine feste Betreuungsquote habe, ist das schön und gut. Aber wenn eine Erzieherin krank ist und zweitens das Geld fehlt, was mache ich dann? Entweder müssen die Gruppen vergrößert werden, oder sie müssen ganz geschlossen werden. Letzteres will niemand.

Brauchen wir grundsätzlich ein großes Aufräumen bei den Sozialstaatsleistungen?

Die vielen Stränge und die Quersubventionierungen im Sozialbereich sind aus meiner Sicht nicht mehr überschaubar. Ich blicke nicht mehr durch. Ich denke, wir müssen das System grundlegend neu ordnen und uns klar daran orientieren, was ein bedürftiger Mensch benötigt. Ich weiß nicht, ob das gelingt. Wenn Sie ein solches System neu justieren, ist das ein echter Kraftakt. Klar ist: Wenn ich als Kommune eine Leistung für Dritte erbringe, also etwa die Erstattung und Auszahlung von Sozialleistungen, erwarte ich, dass ich die Leistung zu 100 Prozent erstattet bekomme.

Der Bund will mit seinem 500-Milliarden-Euro-Infrastruktur-Sondervermögen bei Straßen, Schulen, Krankenhäusern et cetera für den Bürger im direkten Lebensumfeld spürbar etwas verbessern. Gleichzeitig schickt in Rheinland-Pfalz die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) die kommunalen Haushalte oft so lange zurück, bis auch der letzte Brunnen aufhört zu sprudeln. Wie wird man diesen Widerspruch auflösen können?

Das Positive ist, dass das sogenannte Kriterium der Zusätzlichkeit für die Kommunen entfällt, wobei es noch in einigen Köpfen herumschwirrt. Das bedeutet, dass finanzschwache Kommunen die Gelder auch für bereits geplante Projekte, die sie bisher nicht verwirklichen konnten, einsetzen können. Eine weitere Frage beim Infrastruktur-Sondervermögen wird sein, ob wir es hinbekommen, das Geld für notwendige Infrastrukturmaßnahmen einsetzen zu dürfen.

Für das dringend sanierungsbedürftige Schwimmbad in der Gemeinde …

Genau. Es macht keinen Sinn, ein Schwimmbad zu schließen, um mit den frischen Milliarden aus Berlin dann ein paar Jahre später ein neues zu bauen. Ministerpräsident Schweitzer sagt richtigerweise, dass das Geld schnell, schlank und ohne große Prüfberichte an die Kommunen gehen soll. Es wird entscheidend sein, ob der Bundesgesetzgeber das auch so sieht.

Was hören Sie aus Berlin?

Ich höre, dass der Bund es streng machen will, es gehe ja schließlich um sein eigenes Geld. Ich sage klar: Wenn der Bund enge, strenge Vorgaben macht, wird das ein massives Hindernis sein.

Sie fordern vom Bund und den Ländern Vertrauen in die Kommunen. Was genau meinen Sie damit?

Die Landesregierung hat gezeigt, wie es richtig funktioniert, zum Beispiel durch die Umstellung bei der Feuerwehrförderung hin zu pauschalen Förderungen. Wir bräuchten mehr solcher Positivbeispiele. Die PS müssen doch auf die Straße. Die Baukosten steigen jetzt schon weiter – und das meiste Geld der 500 Milliarden Euro wird nun einmal verbaut.

Bis wann muss der Gesetzentwurf aus dem Bundesfinanzministerium zur Verteilung der 500 Milliarden Euro spätestens vorliegen?

Bis zum Herbst sollte der Gesetzentwurf vorliegen. Das Gleiche gilt für die Landesgesetze. Wobei mein Eindruck ist, dass die Ministerpräsidenten alle in den Startlöchern stehen.

Die Landesregierung forderte nach der Altschulden-Übernahme in Höhe von rund 3 Milliarden Euro durch das Land den Bund auf, den anderen Anteil zu übernehmen. Kämpfen Sie in Berlin dafür, und welche Signale bekommen Sie von der Bundesregierung?

Ich habe dazu noch keine Signale bekommen. Im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung steht dieses Ziel abgeschwächter und verklausulierter als im Koalitionsvertrag der alten Regierung. Ich bin gespannt, was passieren wird. Es wäre von Vorteil, wenn ein großes Bundesland wie NRW ebenfalls die Hälfte der Altschulden übernehmen würde. Dann wäre der Bund noch stärker unter Zugzwang.

Zur Person:

Ralph Spiegler ist seit dem 1. Juli Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) – und damit eines wichtigen komm: unalen Spitzenverbandes, der die Interessen der Städte und Gemeinden gegenüber dem Bund und Europa vertritt. Nach Angaben des Verbandes sind 11.000 große, mittlere und kleinere Kommunen über den DStGB organisiert und vernetzt. Spiegler hatte das Präsidentenamt bereits zwischen 2020 und 2023 inne. Seit 2012 ist der 64-Jährige außerdem alternierender Vorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz. 1994 wurde der gebürtige Bad Kreuznacher zum ersten Mal zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Nieder-Olm (Rheinhessen) gewählt. Seitdem bekleidet er das Amt. Spiegler ist seit 1984 SPD-Mitglied. Mit seiner Familie – Spiegler hat zwei erwachsene Töchter – lebt er im rheinhessischen Stadecken-Elsheim. Er ist bekennender Schalke 04-Fan. bas