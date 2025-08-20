Das Land will die maroden Gebäude der Uni Trier schnell sanieren. Dafür braucht es zunächst jedoch ein Ausweichgebäude. Wissenschaftsminister Clemens Hoch äußert sich nun erstmals zu den Details.

Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) hat einen Bau-Turbo für die Universität Trier angekündigt. Die Landesregierung plant dort aktuell ein Ausweichgebäude, um die maroden Altbauten sanieren zu können. „Bestenfalls können wir das Ausweichgebäude in sechs Jahren nutzen“, sagte Hoch im Gespräch mit unserer Zeitung. Allein in das neue multifunktionale Gebäude will das Land 60 Millionen Euro investieren.

Im Februar hatte ein Bericht des rheinland-pfälzischen Rechnungshofs für Schlagzeilen über die Universität Trier gesorgt. Darin war die Rede von einem extremen Sanierungsstau, der sich über Jahrzehnte angehäuft hatte. Es gebe erhebliche Brandschutzdefizite, eine schwer beschädigte Bausubstanz und die Fassaden seien mit Nagetieren befallen. Die Behörde kam zum vernichtenden Ergebnis, dass das Hauptgebäude aus den 70er-Jahren nur noch generalsaniert oder neugebaut werden könne.

i Der rheinland-pfälzische Rechnungshof hatte an der Universität Trier "erhebliche Mängel beim Brandschutz, bauliche Schäden sowie veraltete technische Anlagen" festgestellt. Rechnungshof Rheinland-Pfalz

Um den Studienbetrieb während der geplanten Sanierung aufrechtzuerhalten, will das Land sich mit einem Ausweichgebäude aushelfen. „Das Geld steht bereit“, sagte Hoch. Er gehe fest davon aus, dass bis zum Ende des Jahres klar sei, wie der weitere Prozess ablaufe. Dann wird auch entschieden, wie es mit dem maroden Hauptgebäude, wo ein Großteil der Büros und Hörsäle untergebracht ist, weitergeht. „Ob das A/B-Gebäude abgerissen oder saniert wird, kann ich noch nicht sagen“, so Hoch. Der Minister sprach sich aus ökologischen Gründen dafür aus, das Gebäude zu erhalten. Das Ausweichgebäude soll dauerhaft stehen bleiben.

Hoch verspricht, mit der Uni Trier deutlich schneller vorankommen zu wollen als bei anderen Projekten zuvor: „Unser Problem im Land sind häufig die langen Planungs-, Prüf- und Ausschreibungsverfahren.“ In der Vergangenheit hätten allein Planungen zum Teil acht Jahre gebraucht. „An der Uni Trier wollen wir alle Verfahrenserleichterungen ziehen, die irgendwie möglich sind.“ Womöglich will das Land dafür einen Generalunternehmer beauftragen, statt Zeit durch viele Einzelaufträge an verschiedene Baufirmen und Handwerker zu verlieren.

Die Zeit drängt jedenfalls. Uni-Präsidentin Eva Martha Eckkrammer hatte im Februar noch gesagt, dass fraglich sei, „ob wir noch so lange durchhalten“. Zu diesem Zeitpunkt war sie allerdings noch auf Grundlage damaliger Berechnungen von einer Bauzeit von zwölf Jahren alleine für ein Ausweichgebäude ausgegangen. Minister Hoch sagte nun, dass er zuversichtlich sei, „dass wir die baulichen Herausforderungen an der Uni Trier in den nächsten Jahren gelöst bekommen“. Nach dem Bau des Ausweichgebäudes stehen allerdings noch viele weitere Jahre für die Sanierung auf dem Plan.

Dabei könnte sich das Erscheinungsbild der Uni Trier deutlich ändern. „Wahrscheinlich werden an der Uni Trier nicht mehr alle Flächen und Gebäude so gebraucht wie derzeit, weil viele Mitarbeiter im Homeoffice sind“, sagte Hoch. In sechs Jahren sei man auch technisch viel weiter, es gebe andere Studiengänge und vermehrt digitales Lernen.

CDU: Kein Land lässt seine Infrastruktur dermaßen verkommen

Nach dem Erscheinen des Rechnungshofberichts über den schlechten Zustand der Uni Trier hatte die rheinland-pfälzische CDU der Ampel-Koalition vorgeworfen, dass kein Land seine Infrastruktur dermaßen verkommen lasse. Die Landesregierung riskiere, dass Studierende und Forschende nicht mehr nach Rheinland-Pfalz kommen wollten. seb