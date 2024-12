Ampel-Aus und die Folgen Verzögert sich Start des Medizincampus Koblenz weiter? 04.12.2024, 13:45 Uhr

i Mehr Ärztinnen und Ärzte in Rheinland-Pfalz ausbilden: Hierzu soll der Medizincampus Koblenz beitragen. Doch offenbar stockt das Projekt. dpa/Julian Stratenschulte

In ganz Deutschland fehlen immer mehr Ärzte, auch in Rheinland-Pfalz. Deshalb sollen am Medizincampus Koblenz mehr Ärzte ausgebildet werden. Doch das Projekt stockt. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch sieht Berlin am Zug.

Verzögert sich der Start der Medizinerausbildung in Koblenz noch weiter? Das ist zumindest zu befürchten. Denn die Signale, die die Kooperationspartner des Medizincampus Koblenz nach dem Ampel-Aus aus Berlin erhalten, sind mindestens mal verhalten. Eigentlich sollte der Medizincampus schon in diesem Winter an den Start gehen.

