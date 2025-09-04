Mainz 05 muss im Oktober und November in der Bundesliga viermal sonntags ran. Mit einem Club gibt es ein ganz schnelles Wiedersehen. Auch Spiele von Kaiserslautern und Elversberg sind fest terminiert.

Frankfurt/Main (dpa/lrs) – Aufgrund der Teilnahme an der Conference League spielt der FSV Mainz 05 in den Monaten Oktober und November in der Fußball-Bundesliga gleich viermal an einem Sonntag. Das geht aus den genauen Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga für die Spieltage sechs bis zwölf hervor.

Besonders pikant: Am 26. Oktober (17.30 Uhr) sind die 05er in der Liga zu Gast beim VfB Stuttgart. Nur drei Tage später treffen beide Teams in Mainz im DFB-Pokal aufeinander. Außer dem Auswärtsspiel in Stuttgart ist der FSV auch beim Hamburger SV (5. Oktober, 17.30 Uhr), bei Eintracht Frankfurt (9. November, 19.30 Uhr) und beim SC Freiburg (30. November, 19.30 Uhr) an einem Sonntag gefordert.

Zudem treffen die Mainzer am 18. Oktober (15.30 Uhr) auf Bayer Leverkusen, am 1. November (15.30 Uhr) auf Werder Bremen sowie am 21. November (20.30 Uhr) auf die TSG 1899 Hoffenheim.

FCK empfängt Hertha an einem Samstagabend

In der 2. Bundesliga wurden die Spieltage 8 bis 14 terminiert. Demnach spielt der 1. FC Kaiserslautern einmal an einem Samstagabend um 20.30 Uhr: am 8. November zu Hause gegen Hertha BSC.

Kein Samstagabendspiel gibt es für die SV Elversberg. Eines der Highlights steigt für die Saarländer am 31. Oktober um 18.30 Uhr. Dann empfangen die Elversberger den aktuellen Tabellenführer Hannover 96.