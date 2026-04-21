Fünf Tornado-Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 aus Büchel (Kreis Cochem-Zell) absolvieren derzeit eine mehrtägige Übung auf dem zivilen Flughafen Zweibrücken. Wozu die Flugmanöver dienen.
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Über den Köpfen der rund 33.000 Einwohner zählenden Stadt Zweibrücken wird es noch bis Ende dieser Woche teils ohrenbetäubend laut. Grund: Die Luftwaffe der Bundeswehr trainiert auf dem zivilen Flughafen Zweibrücken mit Tornado-Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 aus Büchel (Kreis Cochem-Zell) vor allem Starts und Landungen.