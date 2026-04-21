Krach am Vormittag inklusive Warum Kampfjets aus Büchel in Zweibrücken üben David Ditzer 21.04.2026, 14:38 Uhr

i Groß ist das Interesse der Medien an der Militärübung "Dispersed Operations 2026" auf dem zivilen Flugplatz Zweibrücken. Im Hintergrund rollt ein Tornado-Kampfflugzeug heran. David Ditzer

Fünf Tornado-Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 aus Büchel (Kreis Cochem-Zell) absolvieren derzeit eine mehrtägige Übung auf dem zivilen Flughafen Zweibrücken. Wozu die Flugmanöver dienen.

Über den Köpfen der rund 33.000 Einwohner zählenden Stadt Zweibrücken wird es noch bis Ende dieser Woche teils ohrenbetäubend laut. Grund: Die Luftwaffe der Bundeswehr trainiert auf dem zivilen Flughafen Zweibrücken mit Tornado-Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 aus Büchel (Kreis Cochem-Zell) vor allem Starts und Landungen.







Artikel teilen

Artikel teilen