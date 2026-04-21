Zwischen Bilanz und Blick nach vorn: Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck spricht über mehr Geld für Kultur, strukturelle Probleme – und darüber, was von der neuen Regierung in Sachen Kultur zu erwarten sein könnte.
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„Die Zukunft ist für Sie womöglich spannender als die Vergangenheit“ – Jürgen Hardeck wählt an diesem Abend die Perspektive nach vorn und hat damit die Aufmerksamkeit ganz auf seiner Seite. Sein Publikum: Kulturschaffende aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, die zum ersten runden Tisch des neuen Kulturprojektebüros Nassau in Neuwied zusammengekommen sind.