„Modul Stele-one“ enthüllt Schwungvoll grüßt die neue Kunst in Winningen Stefan Schalles 21.04.2026, 07:00 Uhr

i Wurde am Wochenende neben der evangelischen Kirche enthüllt: Barbara Szüts' „Modul Stele-one 2000“ Klaus Lammai

Als lohnenswertes Ausflugsziel an der Mosel ist Winningen weithin bekannt – auch weil es dort viel Kunst zu sehen gibt. Nun wächst die Freiluftsammlung um ein weiteres Werk.

Auf dem Kunstweg im Uhlen bei Winningen (Kreis Mayen-Koblenz) haben Lotte und Eberhard Wolff bereits ihre Spuren hinterlassen – in Form der von ihnen gestifteten Cortenstahl-Plastik „Lucia & Electra“ des Künstlers Stefan Faas. Nun sind die Eheleute auch mitten in dem kleinen Moselort präsent: mit dem Werk „Modul Stele-one 2000“ der österreichischen Bildhauerin Barbara Szüts, das am Wochenende feierlich neben der evangelischen Kirche ...







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