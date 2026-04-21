Verlockende Versprechen vom schnellen Geld. Betrüger, die als Berater zu Investitionen in digitale Währungen drängen – doch dann ist alles weg. In RLP liegt der Schaden im Millionenbereich. Was verbirgt sich hinter der Masche „Cybertrading-Fraud“?
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Reich werden durch Online-Geldanlagen: Schon wieder sind da diese Werbebanner auf Facebook, Instagram und Co. Der Promi mit seinem neuen Luxussportwagen hat’s geschafft. Die Influencerin, die jetzt in Dubai lebt, auch. Wieso also nicht einfach mal selbst ausprobieren?