Millionen-Schaden in RLP Riskante Geldanlagen: Wenn Chats zur Mausefalle werden Hannah Klein 21.04.2026, 06:00 Uhr

i Cybertrading-Fraud: So heißt die neue Betrugmasche mit Geldanlagen im Internet. Ein sperriger Begriff, findet Mario Germano, Präsident des rheinland-pfälzischen Landeskriminalamtes (LKA). Er vermutet, dass viele Menschen diesen Ausdruck hören, und nicht wissen, dass sie selbst betroffen sind. Dabei ist der Schaden enorm. Allein in Rheinland-Pfalz ergaunerten die Betrüger im Jahr 2025 mehr als 70 Millionen Euro. (Symbolfoto) Zacharie Scheurer. picture alliance/dpa/dpa-tmn

Verlockende Versprechen vom schnellen Geld. Betrüger, die als Berater zu Investitionen in digitale Währungen drängen – doch dann ist alles weg. In RLP liegt der Schaden im Millionenbereich. Was verbirgt sich hinter der Masche „Cybertrading-Fraud“?

Reich werden durch Online-Geldanlagen: Schon wieder sind da diese Werbebanner auf Facebook, Instagram und Co. Der Promi mit seinem neuen Luxussportwagen hat’s geschafft. Die Influencerin, die jetzt in Dubai lebt, auch. Wieso also nicht einfach mal selbst ausprobieren?







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