Steigende Kosten für Bewohner
Was die Barmer bei der Pflege von der RLP-GroKo fordert
Die Kosten für einen Pflegeheimplatz steigen seit Jahren. Während auf Bundesebene die Diskussion zur Pflegereform anläuft, macht
Die Kosten für einen Pflegeheimplatz steigen seit Jahren. Während auf Bundesebene die Diskussion zur Pflegereform anläuft, macht die Barmer-Landesgeschäftsführerin konkrete Vorschläge für das Land.
Marijan Murat/dpa

Die Kosten für einen Pflegeheimplatz steigen seit Jahren. Während auf Bundesebene die Diskussion zur Pflegereform anläuft, macht die Barmer-Landesgeschäftsführerin konkrete Vorschläge für das Land. Sie sieht die neue Große Koalition in der Pflicht.

Lesezeit 3 Minuten
Die Barmer-Krankenkasse meldet sich zu den laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD in Rheinland-Pfalz zu Wort. Während in Berlin bei der anstehenden Pflegereform seit Dienstag eine stärkere Belastung der Heimbewohner im Raum steht, fordert die Barmer-Krankenkasse für das Land eine finanzielle Entlastung.

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Rheinland-PfalzPolitik

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