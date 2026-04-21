Die Kosten für einen Pflegeheimplatz steigen seit Jahren. Während auf Bundesebene die Diskussion zur Pflegereform anläuft, macht die Barmer-Landesgeschäftsführerin konkrete Vorschläge für das Land. Sie sieht die neue Große Koalition in der Pflicht.
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Die Barmer-Krankenkasse meldet sich zu den laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD in Rheinland-Pfalz zu Wort. Während in Berlin bei der anstehenden Pflegereform seit Dienstag eine stärkere Belastung der Heimbewohner im Raum steht, fordert die Barmer-Krankenkasse für das Land eine finanzielle Entlastung.