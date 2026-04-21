Festungsmord vor Aufklärung Amy Lopez’ Vater kommt nach Koblenz – auch zum Prozess? Dirk Eberz

Tim Kosmetschke 21.04.2026, 14:00 Uhr

i Amy Lopez mit ihrem Vater Robert Rimbau. Die US-Studentin starb vor mehr als 30 Jahren auf qualvolle Weise. Sie wurde in einem abgelegenen Teil der Festung ermordet. Nun könnte der Fall doch noch aufgelöst werden. Ihr Vater plant eine erneute Reise nach Koblenz. Robert Rimbau

Erlebt Robert Rimbau doch noch, dass der Mord an seiner Tochter Amy Lopez 1994 aufgeklärt wird? Dass ihr Mörder verurteilt wird? Der Prozess könnte demnächst beginnen. Rimbau plant eine Reise nach Koblenz. Doch noch sind Fragen offen.

Seit mehr als 30 Jahren wartet Robert Rimbau darauf, dass der Mörder seiner Tochter Amy Lopez geschnappt und vor Gericht gestellt wird. Nun könnte es bald so weit sein. Wie Rimbau jetzt gegenüber unserer Zeitung bestätigt hat, plant er eine erneute Reise nach Koblenz.







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