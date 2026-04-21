Erlebt Robert Rimbau doch noch, dass der Mord an seiner Tochter Amy Lopez 1994 aufgeklärt wird? Dass ihr Mörder verurteilt wird? Der Prozess könnte demnächst beginnen. Rimbau plant eine Reise nach Koblenz. Doch noch sind Fragen offen.
Lesezeit 2 Minuten
Seit mehr als 30 Jahren wartet Robert Rimbau darauf, dass der Mörder seiner Tochter Amy Lopez geschnappt und vor Gericht gestellt wird. Nun könnte es bald so weit sein. Wie Rimbau jetzt gegenüber unserer Zeitung bestätigt hat, plant er eine erneute Reise nach Koblenz.