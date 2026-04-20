Regierungsbildung in RLP
Woche der Entscheidung: Fahrplan zum Koalitionsvertrag
Gordon Schnieder (links, CDU) und Alexander Schweitzer (SPD) stehen vor einer Woche der Entscheidungen: Kommt es zu einer großen
Gordon Schnieder (links, CDU) und Alexander Schweitzer (SPD) stehen vor einer Woche der Entscheidungen: Kommt es zu einer großen Koalition in Rheinland-Pfalz? Es geht um Inhalte - und um Posten.
Andreas Arnold. picture alliance/dpa

CDU und SPD verhandeln über eine neue rheinland-pfälzische Landesregierung. Der Zeitplan ist eng – bereits kommende Woche soll es eine wichtige Abstimmung geben. So sieht der Fahrplan zum Koalitionsvertrag aus.

Lesezeit 2 Minuten
Anfang vergangener Woche haben die Koalitionsverhandlungen über die künftige rheinland-pfälzische Landesregierung begonnen. Nach Abschluss der Sondierungsgespräche hatten sich acht Arbeitsgruppen bestehend aus jeweils vier Fachpolitikern von CDU und SPD plus zwei Protokollanten zu Themen wie Bildung und Innenpolitik getrennt voneinander getroffen.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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