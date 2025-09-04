Mehrere Fahrzeuge sind in einen Crash bei Koblenz verwickelt. Alle Insassen können sich eigenständig aus ihren Wagen befreien.

Koblenz (dpa/lrs) - Auf der Autobahn 48 bei Koblenz hat sich ein Transporter überschlagen. Dabei gab es am Morgen mehrere Verletzte.

Wie die Polizei berichtete, wollte der Fahrer eines Pkw auf den rechten Fahrstreifen wechseln, stieß dort aber mit einem Kleintransporter zusammen. Der Transporter prallte daraufhin gegen die Mittelschutzwand, stieß mit einem weiteren Pkw zusammen und überschlug sich anschließend.

Alle Insassen konnten sich eigenständig aus den Fahrzeugen befreien und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn in Richtung Dernbach musste vorübergehend gesperrt werden.