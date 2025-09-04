Im Wald wandern, ausruhen, Natur genießen: Das geht in Rheinland-Pfalz in vielen Landkreisen gut. Auch eine Stadt im Land hat einen hohen Waldanteil.

Mainz (dpa/lrs) – Der Landkreis Südwestpfalz hat in Rheinland-Pfalz den höchsten Anteil an Waldfläche. 64 Prozent der Fläche waren in dem Landkreis 2022 Wald, wie aus dem Deutschlandatlas mehrerer Bundesministerien hervorgeht.

In sieben anderen Landkreisen und einer Stadt lag der Waldanteil an der Fläche 2022 über 50 Prozent:

Stadt Kaiserslautern

Landkreis Birkenfeld

Landkreis Ahrweiler

Landkreis Altenkirchen

Landkreis Bad Dürkheim

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Landkreis Kaiserslautern

Landkreis Cochem-Zell

Den niedrigsten Waldanteil gab es in der kreisfreien Stadt Frankenthal (Pfalz) mit nur 2,1 Prozent der Fläche. Deutschland hatte 2022 insgesamt eine Fläche von rund 357.600 Quadratkilometern, 31 Prozent davon waren Wälder.