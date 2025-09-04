Mainz (dpa/lrs) – Der Landkreis Südwestpfalz hat in Rheinland-Pfalz den höchsten Anteil an Waldfläche. 64 Prozent der Fläche waren in dem Landkreis 2022 Wald, wie aus dem Deutschlandatlas mehrerer Bundesministerien hervorgeht.
In sieben anderen Landkreisen und einer Stadt lag der Waldanteil an der Fläche 2022 über 50 Prozent:
- Stadt Kaiserslautern
- Landkreis Birkenfeld
- Landkreis Ahrweiler
- Landkreis Altenkirchen
- Landkreis Bad Dürkheim
- Landkreis Bernkastel-Wittlich
- Landkreis Kaiserslautern
- Landkreis Cochem-Zell
Den niedrigsten Waldanteil gab es in der kreisfreien Stadt Frankenthal (Pfalz) mit nur 2,1 Prozent der Fläche. Deutschland hatte 2022 insgesamt eine Fläche von rund 357.600 Quadratkilometern, 31 Prozent davon waren Wälder.
