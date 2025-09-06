Bitburg (dpa/lrs) – Gut sechs Monate vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz stellen die Freien Wähler heute bei einem Parteitag in Bitburg (10 Uhr) ihre Landesliste auf. Als Spitzenkandidat wolle Joachim Streit ins Rennen gehen, teilte die Partei nach Landesvorschlagsliste mit. Auf den Plätzen zwei und drei stehen die beiden Landesvorsitzenden, die Abgeordnete Lisa-Marie Jeckel und Christian Zöpfchen, zur Wahl.

Streit sitzt derzeit für die Freien Wähler im Europaparlament. Bei einem Wiedereinzug der Partei in den rheinland-pfälzischen Landtag plant er, sein Mandat in Brüssel niederzulegen und nach Mainz zurückzukehren. Die Partei will sieben Prozent holen und in die künftige Landesregierung. In Rheinland-Pfalz wird am 22. März 2026 ein neuer Landtag gewählt.

Die Freien Wähler zogen 2021 erstmals in den Landtag ein. Im vergangenen Jahr gab es große Differenzen in der sechsköpfigen Landtagsfraktion, die zu zwei Austritten führten. Damit sackte sie unter die für den Fraktionsstatus notwendige Mitgliederzahl von fünf und wurde aufgelöst. Die vier verbliebenen Abgeordneten arbeiten heute als parlamentarische Gruppe im Landtag.