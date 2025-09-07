Die besten Geschichten schreibt das Leben. Gut – der Spruch kommt aus der Mottenkiste, aber im Fall von Laura Bachmeier stimmt er wieder mal. Aus Bannberscheid nach Mailand? Vom Karnevalsverein zu Dolce & Gabbana? Ganz ehrlich – als Laura vor rund 20 Jahren mit ihrer Mutter Andrea im „Berschender Allerlei“ frei nach dem Motto „Leben auf dem Mars“ oder „Unterwegs auf der Seidenstraße“ Kostüme nähte, da konnte doch niemand ahnen, dass sie sich eines Tages als Maßschneiderin in der Modemetropole Mailand selbstständig machen würde.

Doch der Reihe nach: Bachmeier, die 2010 an der Anne Frank Realschule in Montabaur ihren Abschluss machte, wusste schon damals, dass die Schneiderei genau ihr Ding sein würde. In einem Stoffatelier in Ransbach-Baumbach absolvierte sie eine Ausbildung zur Damenmaßschneiderin. „Im Anschluss wollte ich mehr über die traditionelle Herrenschneiderei wissen. Ich bewarb mich bei einem renommierten Schneidermeister in Frankfurt“, erzählt die heute 32-Jährige. Roland Thießen brachte ihr viel bei – am Ende wurde sie 2015 in Hessen als Jahrgangsbeste Absolventin ausgezeichnet.

Ohne Sprachkenntnisse auf nach Mailand

Klassische Herrenanzüge standen und stehen am Finanzplatz Frankfurt hoch im Kurs. Viele Manager lassen sich in „Mainhattan“ den perfekten Auftritt etwas kosten. „Damals musste man für eine Anfertigung aus edlen, oft englischen Webereien mit handvernähter Rosshaareinlage um die 3500 Euro anlegen“, so Bachmeier. Doch wie verschlug es sie nach Milano?

Das seit 2014 existierende EU-Programm Erasmus+ spielt dabei eine wesentliche Rolle. Demnach werden Berufseinsteiger während eines Praktikums im Ausland finanziell unterstützt. „Eine Kollegin von mir profitierte davon in Paris“, erinnert sich Bachmeier. Sie dagegen zog es nach Mailand. Ohne Sprachkenntnisse machte sie sich auf den Weg nach Norditalien – ein WG-Zimmer mietete sie kurz entschlossen nach einem Facebook-Videocall an. „Als ich kurz darauf bei denen vor der Tür stand, kam mir eine süßliche Duftwolke entgegen.“ Ihre neuen WG-Partner dampften Gras. Bachmeier blieb davon unbeeindruckt für fast drei Jahre.

„Nach einem Probetag wurde mir prompt ein Vertrag angeboten.“

Laura Bachmeier überzeugte bei Dolce & Gabbana

Ihr nächster Karriereschritt: ein duales Studium als Schnitttechnikerin an einer der berühmtesten Modeschulen Italiens. Das private Istituto Secoli hat den Ruf einer Kaderschmiede, und Bachmeier kam dort in den Genuss eines Stipendiums. „Als einstige Jahrgangsbeste wurde ich nun von der Handwerkskammer Frankfurt gefördert“, erläutert die Westerwälderin. Parallel perfektionierte sie ihr Können bei einem auf exquisite Brautmode spezialisierten Geschäft. Quasi nebenbei passierte 2014 aber noch etwas vermeintlich Wichtiges: Dolce & Gabbana eröffnete auf der Prachtstraße Corso Venezia einen Store für Haute Couture für. Dort sollte sich für Laura Bachmeier 2017 ein Traum erfüllen.

„Nach einem Probetag wurde mir prompt ein Vertrag angeboten“, erzählt sie. Und weiter: „Ab 2020 war ich dann als Schnitttechnikerin bei Dolce & Gabbana Alta Mode angestellt. In enger Zusammenarbeit mit den Designern wurden aus deren Zeichnungen und Ideen außergewöhnliche Anzüge mit den für die Marke typischen Stickereien.“ Die Arbeit auf diesem Niveau ist allerdings nur die eine Seite der Medaille. Unweigerlich tauchte Bachmeier auch in den Glamour der Modewelt ein. „Ich war jung, ich war beliebt, und ich wurde überall hingeschickt. Tokio, Hongkong, Singapur, Miami. Bei den Modenschauen ist immer ein Team von Schneiderinnen und Schnitttechnikern vor Ort.“ Auch in den Verkauf war sie involviert. „Wenn wohlhabende Kunden eine private Kollektion beauftragen, muss jemand dabei sein, der die handwerkliche Umsetzung im Blick hat“, erläutert die Expertin.

Als absolutes Highlight ihrer D&G-Zeit bezeichnet sie schließlich noch eine Modenschau in New York. Im Rainbow-Room des Rockefeller Center wurde 2018 die Herren-Couture präsentiert. In der Public Library gab es eine von Schauspielerin Sarah Jessica Parker moderierte Wohltätigkeitsveranstaltung, und auf der Bühne der Met zeigte unter anderem Naomi Campbell die Kollektion der Damen. Mittendrin – Laura B. aus Bannberscheid. „Mal abgesehen von den Reichen und Schönen faszinierte mich damals die Energie auf den Straßen New Yorks. Ich habe mich in diese Stadt verliebt“, schwärmt sie.

Und damit sind wir bei Lauras bereits erwähnter Selbstständigkeit. Auch bei ihr führten die Corona-Pandemie und der damit verbundene Lockdown zu einer Reflexion der persönlichen Lage. Sie wusste von einem Lager voller hochwertiger Stoffe, und sie hatte ein Bauchgefühl. Bachmeier erzählt: „2017 war ein alteingesessener Mailänder Schneider, den ich sehr schätzte, unerwartet verstorben. Er hinterließ seinen Töchtern über 3000 hochwertige Stoffe, mit denen diese aber nichts anzufangen wussten.“ Laura erkannt die einmalige Chance: „Ich hatte nicht viel Geld, aber ich fragte die Töchter, ob sie mir die Materialien verkaufen könnten.“ Man einigte sich auf einen eher symbolischen Kaufpreis, und so war der Grundstein für Bachmeiers eigene Schneiderei 2021 auf wunderbare Art und Weise gelegt.

Gleichzeitig stand sie damit vor einer gewaltigen Herausforderung: ohne Kunden kein Business! „Es hat etwa ein Jahr gedauert, bis sich über Mundpropaganda und Mode-Influencer herumsprach, dass es mich gibt und was ich kann.“ Zumal ihr Atelier „Vestificio“ versteckt im Souterrain liegt und ein prächtiges Schaufenster fehlt. Trotz allem hat sie mittlerweile eine Angestellte. Das Auftragsbuch ist recht gut gefüllt. Wer eine Maßanfertigung von ihr haben möchte, muss vorab einen Termin vereinbaren.

Vermisst sie die Flüge um die Welt, den Kick der großen Auftritte? „Nein“, sagt sie, „zumal ich drei Mal jährlich eigene Trunk-Shows in New York und London organisiere.“ Unter einer Trunk-Show versteht man eine exklusive Präsentation im kleinen Kreis. „Wir besprechen Designs, Stil und Passform, ich nehme Maß und nach einem Deal stoße ich mit den besten Kunden gerne mit einem Glas Whisky an.

Und was ist mit Dolce Vita?

Und so stellt sich noch die Frage nach dem viel zitierten Dolce Vita – dem süßen Leben in Mailand. Bachmeier wohnt im Stadtteil Naviglio, rund 15 Minuten vom Dom entfernt. Kunst, Design und Architektur sind ihre Leidenschaft – an Vernissagen und Ausstellungen herrscht kein Mangel.

Und was geht hinsichtlich Essen und Trinken? „Ich gehe oft aus und habe einen Geheimtipp für Seafood-Fans. Mein persönlicher Favorit ist die Trattoria Il Marinaio.“

