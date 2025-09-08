Jahrelang wehrte sich die Landesregierung gegen die gleiche Bezahlung von Grundschullehrern. Nun äußert der neue Bildungsminister Verständnis für die Forderung nach mehr Gehalt – und deutet eine Kehrtwende an.

Rheinland-Pfalz. Verbeamtete Lehrer verdienen in Rheinland-Pfalz grundsätzlich dasselbe Gehalt. Nach Studium und Referendariat gibt es zum Start in der Besoldungsgruppe A13 knapp 5000 Euro Grundgehalt. Aber es gibt eine Ausnahme. Grundschullehrer werden vom Land nur in der Gruppe A12 bezahlt – bedeutet: zum Start etwa 500 Euro weniger.

Das ist inzwischen fast ein Sonderfall im deutschen Bildungsföderalismus. Nahezu alle Länder bezahlen Lehrer aller Schulformen gleich oder sind in der Umsetzung. Nur im Südwesten gibt es neben Rheinland-Pfalz mit Baden-Württemberg und dem Saarland noch Ausnahmen.

Anpassung wird seit langem gefordert

Die rheinland-pfälzische Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert bereits seit Langem eine Anpassung. Die bessere Eingruppierung sei überfällig. Dass es geht, hätten 13 Landesregierungen in den vergangenen Jahren gezeigt, so die GEW.

Auch die CDU im rheinland-pfälzischen Landtag hatte wiederholt versucht, das gleiche Gehalt für Grundschullehrer umzusetzen. Bis zum Jahr 2026 hätte dem Vorschlag nach das Gehalt schrittweise angeglichen werden sollen. Aber die Ampel-Regierung blockte immerzu ab.

„Wertschätzung ist auch eine Frage der Besoldung.“

Bildungsminister Sven Teuber (SPD)

Nun macht der neue Bildungsminister Sven Teuber (SPD) aber die Tür auf für neue Diskussionen. In diesem Haushalt werde es zwar keine Änderung der Einstufung für Grundschullehrkräfte geben, sagte Teuber im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund. „Ich halte die Debatte aber für vollkommen nachvollziehbar.“ Die Wertschätzung für Lehrer sei auch „eine Frage der Besoldung“, so der Trierer SPD-Politiker.

Das ist kein zwar Versprechen. Das kann Teuber auch nicht geben, weil der Haushalt steht und nicht klar ist, ob er und seine SPD nach März noch in der Regierung sein werden. Aber eine Kehrtwende im Bildungsministerium ist allemal zu erkennen. Teubers Vorgängerin Stefanie Hubig (SPD) argumentierte in den vergangenen Jahren immer gegen die höhere Besoldung von Grundschullehrern. Als Gründe nannte sie etwa die kürzere Studiendauer und die guten Arbeitsbedingungen durch kleine Grundschulklassen.

Frühestens 2027 wird sich für die Grundschullehrer im Land also etwas an der Bezahlung ändern. Zu weit will sich Teuber noch nicht aus dem Fenster lehnen. Das Parlament müsse diese Entscheidung treffen, sagt er. „Es ginge dabei immerhin um eine deutlich zweistellige Millionensumme jedes Jahr.“ Womöglich wird das Lehrer-Gehalt bald auch Thema im Wahlkampf werden.