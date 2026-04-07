Die Sondierungsgespräche zwischen CDU und SPD nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sind abgeschlossen. Die Verhandlungsführer Gordon Schnieder für die CDU und Alexander Schweitzer für die SPD werden bei einer Pressekonferenz am Mittwoch über die Ergebnisse der Gespräche informieren, wie die beiden Parteien am Abend mitteilten.

Mainz (dpa) – Die Sondierungsgespräche zwischen CDU und SPD nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sind abgeschlossen. Die Verhandlungsführer Gordon Schnieder für die CDU und Alexander Schweitzer für die SPD werden bei einer Pressekonferenz am Mittwoch über die Ergebnisse der Gespräche informieren, wie die beiden Parteien am Abend mitteilten.