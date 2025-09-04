RLP plant sieben Pendler-Radrouten mit 350 Kilometern Länge bis 2026. Jetzt liegt die letzte noch fehlende Machbarkeitsstudie vor. Verantwortlich für den Bau sind die Kommunen – der ADFC mahnt jedoch eine zentrale Verantwortung des Landes an.

Sieben Pendler-Radrouten sollen demnächst durch Rheinland-Pfalz führen. Der Koalitionsvertrag der Mainzer Ampel sieht eigentlich eine Fertigstellung der sieben Routen mit einer Gesamtlänge von 350 Kilometern bis zum Frühjahr 2026 vor – allerdings wurde gerade erst die siebte und somit letzte Machbarkeitsstudie samt konkreter Linienführung präsentiert. Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) überreichte die letzte Studie für die Route von Koblenz nach Nordrhein-Westfalen inklusive der Anbindung Bad Neuenahr-Ahrweiler an Vertreter der beteiligten Kommunen.

Die 133 Kilometer lange Strecke ist laut Verkehrsministerium die längste der sieben Routen für Radpendler in RLP. Sie soll als moderne Schnellverbindung für Radler den Alltagsradverkehr fördern, erklärt Schmitt. Das Land übernimmt 80 Prozent der Studienkosten – im Fall der Route Koblenz bis NRW rund 160.000 Euro. Überdies, heißt es in einer Mitteilung, unterstützt das Land die Kommunen beim Ausbau der Radrouten mit „sehr hohen Förderquoten von bis zu 90 Prozent“. Unter anderem gebe es zudem eine zentrale Koordinierungsstelle beim Landesbetrieb Mobilität. Die bauliche Umsetzung liegt jedoch in kommunaler Hand, da die meisten Abschnitte auf kommunalem Gebiet verlaufen.

Kritik an der d ezentralen Verantwortung

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) RLP begrüßt die Vorlage der Studien, kritisiert aber die dezentrale Verantwortung: „Pendler-Radrouten mit überregionaler Bedeutung dürfen nicht den Kommunen überlassen werden“, betont Bernd Lohrum, Landesvorsitzender. Angesichts knapper Haushalte und komplexer Abstimmungsprozesse zwischen den beteiligten Städten und Verbandsgemeinden drohten jahrelange Verzögerungen. Allein an der Route Koblenz bis nach NRW mit der Anbindung des Ahrtals sind 13 Kommunen beteiligt.

Der ADFC verweist auf das Beispiel des zügigen Wiederaufbaus des Ahrradwegs durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) und fordert eine zentrale Bauträgerschaft des Landes. Nur so ließen sich einheitliche Qualitätsstandards und eine schnelle Realisierung sicherstellen.

„Die Landesregierung muss ihre Zusage einlösen, dass kein Radwegebau an fehlendem Geld scheitert“, so Gerd Engel, stellvertretender ADFC-Landesvorsitzender. Der Verband pocht auf eine gesicherte Finanzierung aus Landesmitteln und eine klare Perspektive für die Fertigstellung in den nächsten Jahren. Andernfalls sei das Ziel eines flächendeckenden Radverkehrsnetzes bis 2026 kaum erreichbar. Bislang steht es um den Ausbau der Radrouten noch nicht zum Besten: Zwar erklärte das Ministerium aktuell, „viele Teilabschnitte befinden sich bereits im Bau, weiterer Planung oder sind bereits fertig gestellt“. Mitte Juni hatte das Haus von Ministerin Schmitt auf Anfrage unserer Zeitung gleichwohl noch erklärt, dass bislang erst 30 der geplanten 350 Kilometer fertig seien – eine Bilanz, die Kritik nach sich zog. Offen ließ das Ministerium seinerzeit die Frage nach der Notwendigkeit, die Koordinierung und Steuerung des Ausbaus zentral zu übernehmen.