Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist unruhig. Die Temperaturen sind warm, aber es ist bewölkt - und es kann nass werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Unbeständiges Wetter erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland im Tagesverlauf. Der Himmel ist wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise gibt es auch Schauer oder Regen, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet. Über dem Osten ist Starkregen nicht ausgeschlossen, gegen Abend sind dann von Westen starke Gewitter möglich.

Die Temperaturen steigen auf 21 bis 25 Grad Celsius, im höheren Bergland wird es bis zu 19 Grad warm. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind, der bei Gewittern böig auffrischt.

In der Nacht zum Freitag wird es dann stark bewölkt und regnerisch. Die Gewitter lassen in der zweiten Nachthälfte nach. Es kühlt auf 14 bis 9 Grad ab.