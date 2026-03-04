In vier Videobeiträgen sind Studierende der Uni Mainz dem Thema „Wir schaffen das?!“ nachgegangen. Dabei haben sie unter anderem eine mobile Arztpraxis oder die Arbeit der „AG soziales Engagement MZ05“ mit der Kamera begleitet.

Bereits seit dem Wintersemester 2021 arbeiten das Journalistische Seminar der Uni Mainz und die Rhein-Zeitung zusammen. Ging es in den ersten Kooperationen in den Videobeiträgen der Studierenden um Menschen und Schicksale im Ahrtal nach der Flutkatastrophe, so widmen sie sich dieses Mal dem Thema „Wir schaffen das?!“. Wir geben vier Beiträgen eine Plattform:

1Die Mobile Arztpraxis: Eine Lösung für die Versorgungslücke? Wenn die Hausärztin in Rente geht, müssen sich Patientinnen und Patienten eine neue Praxis suchen. Doch was tun, wenn es keine in der Nähe gibt? Besonders auf dem Land kann das schwierig werden. Um die Versorgungslücke zu schließen, gibt es in Rheinland-Pfalz die Mobile Arztpraxis. Moritz Finger und Asja Wortmann haben sie besucht – und sich gefragt, ob die anhaltenden Probleme in der medizinischen Versorgung so gelöst sind.

2 Störche in Rheinland-Pfalz: Warum manche von ihnen nun sogar im Winter bleiben

Bis in die 90er galten sie als fast ausgestorben, heute werden sie von Jahr zu Jahr mehr: Die Weißstörche in Rheinland-Pfalz. In den vergangenen Jahren sind die Klappervögel hierzulande zunehmend auch im Winter zu sehen. Etwas scheint zu bewirken, dass mehr und mehr Störche auf ihre lange Winterreise nach Afrika verzichten und stattdessen hier überwintern. Lukas Scherhag und Felix Werner sind diesem Verhalten auf den Grund gegangen.

3 Pfandbecher für den guten Zweck: Mainz 05 Fans engagieren sich für die Region

Fußballfans werden in der öffentlichen Wahrnehmung regelmäßig mit Ausschreitungen in Verbindung gebracht. Die AG „Soziales Engagement“ aus der Fanabteilung des Bundesligisten Mainz 05 zeigt ein anderes Bild: Die Gruppe engagiert sich für benachteiligte Mitmenschen in der Region – jedes Heimspiel und darüber hinaus. Welche Aktionen gibt es? Was motiviert die Mitglieder? Ein Beitrag von Kai Heinius, Nicolas Ecker und Paul Hansen.

4 foodsharing-Café krumm & schepp – Überleben mit Vertrauen?

Seit etwas mehr als einem Jahr existiert das foodsharing-Café krumm & schepp in der Mainzer Neustadt – es war ein turbulentes Jahr, das Café stand kurz vor der Insolvenz. Dennoch haben es die Betreiber geschafft. Das krumm & schepp ist ein Rettungs- und Begegnungsort im Zeichen der Solidarität und Nachhaltigkeit. Hendrik Gag, Tonny Linke und Salomé Toussaint haben diesen alternativen Ort besucht.