RZ bietet jungen Filmemachern eine Plattform

In fünf Videobeiträgen zeigen Studierende der Uni Mainz die „Gesichter der Demokratie“. Dabei gehen sie den Fragen nach, was Jugendliche gegen ein Gefühl der Ohnmacht tun können oder welche Rolle Parteien in den sozialen Netzwerken spielen.

Seit dem Wintersemester 2021 arbeiten das Journalistische Seminar der Uni Mainz und die Rhein-Zeitung zusammen. Ging es in den ersten Kooperationen in den Videobeiträgen der Studierenden um Menschen und Schicksale im Ahrtal nach der Flutkatastrophe, so beleuchten sie nun die Demokratie. Wir geben fünf Beiträgen eine Plattform:

1) Integration: Die Sprache ist nicht alles

Der 23-jährige Mahdi Haidary kommt Anfang 2023 nach Mainz. Er kennt niemanden, kann die Sprache nicht. Zwei Jahre später spricht der Afghane Deutsch, macht eine Ausbildung in der IT und arbeitet nebenberuflich als Mediengestalter. Was hat ihm dabei geholfen, in Deutschland anzukommen? Pascal Alius und Yannick Rummel haben ihn einen Tag lang begleitet.

2) Selbstwirksamkeit statt Politikverdruss: Wie die Mainzer Jugendkonferenz Jugendliche für Politik begeistern soll

Verdrossenheit und das Gefühl von Ohnmacht prägen den Blick vieler Jugendlicher auf die Politik. Die Mainzer Jugendkonferenz möchte genau das ändern. Hier entwickeln Jugendliche eigene Projektideen und setzen diese gemeinsam mit der Stadt Mainz um. Doch kann so das Ohnmachtsgefühl der Jugendlichen durchbrochen werden? Moritz Huhn und Lucas Rösel begleiten die beiden Schüler Jonas und Maximilian, um Antworten zu finden.

3) So wollen Koblenzerinnen einen Angstort aufwerten

Dunkel, schmutzig und unheimlich – die Fußgängerunterführung am Saarkreisel in Koblenz oder auch die Osteinunterführung in Mainz sind sogenannte Angstorte, besonders für Frauen. Im städtischen Raum gibt es viele solcher Orte. Ein neues Projekt der Universität Koblenz soll das jetzt ändern. Was für die Unterführung am Saarkreisel geplant ist und warum alle Koblenzer davon profitieren sollen – Malin Märtens und Isabel Schönfelder haben nachgefragt.

4) Experimente auf Social Media - die Strategien der Parteien

Hinter den Kulissen geht der Wahlkampf in die heiße Phase. Ob der Social-Media-Manager der Grünen oder die 15-jährige Landesvorsitzende der Schüler Union – alle setzen auf Präsenz in den sozialen Medien. Dort experimentieren Parteien mit neuen Strategien, um ein junges Publikum zu erreichen. Nicht alle sind dabei so erfolgreich wie die AfD. Wer steckt hinter den Reels und Videos und wie professionell werden diese produziert? Ein Magazinbeitrag von Laurens Prasch und Fabio Filtzinger.

5) Brief oder Urne – die Wahl der Wahl

Die erste Entscheidung treffen Wählerinnen und Wähler bei der Bundestagswahl schon vor ihrem Kreuz auf dem Stimmzettel: ein Gang ins Wahllokal am Sonntag oder doch lieber die bequeme Briefwahl vorab? Immer mehr Menschen entscheiden sich für die zweite Option und machen ihr Kreuz teilweise schon Wochen vorher. Journalistin Theresa Wunderlich hat die Briefwahl noch nie genutzt – und geht dem Trend nach: Wie sehr erfüllt sie die Kriterien einer geheimen und freien Wahl? Wie manipulierbar und angreifbar ist sie? Ein Magazinbeitrag von Julian Vulturius und Theresa Wunderlich.