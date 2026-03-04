Dr. Pop würdigt die Künstlerin AnNa R. – authentisch, kraftspendend, unverwechselbar Stefan Schalles 04.03.2026, 15:51 Uhr

i Ob als Solokünstlerin oder an der Seite von Peter Plate (links) bei Rosenstolz: Ihrem kreativen Stil und der darin ausgedrückten Haltung als Mensch ist AnNa R. über ihre gesamte Karriere hinweg treu geblieben. Britta Pedersen. picture-alliance/dpa

Die ehemalige Rosenstolz-Sängerin war nie Mainstream und doch überaus populär. Der renommierte Musikwissenschaftler Dr. Pop sieht dafür mehrere Gründe und erklärt im Gespräch, was die Künstlerin aus seiner Sicht besonders macht.

Auch wenn AnNa R. seit bald einem Jahr tot ist: Ihre Musik – ob nun als Solokünstlerin oder im Duett mit Peter Plate bei Rosentsolz – wird überdauern. Davon zeigte sich im Gespräch mit unserer Zeitung auch der Literaturwissenschaftler Stefan Neuhaus überzeugt.







