Keine Passagierzahlen mehr
Warum fehlt der Hahn in offizieller Flughafenstatistik?
Wie entwickeln sich Fracht- und Passagierzahlen am Flughafen Hahn? Für 2026 ist das derzeit nicht einsehbar. Aus der offiziellen
Wie entwickeln sich Fracht- und Passagierzahlen am Flughafen Hahn? Für 2026 ist das derzeit nicht einsehbar. Aus der offiziellen Statistik des Flughafenverbands ADV ist der Hahn verschwunden. Warum?
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Derzeit findet man keine offiziellen Angaben zu Passagierzahlen und Frachtaufkommen auf dem Flughafen Hahn. In einer monatlich veröffentlichten Statistik taucht der Airport nicht mehr auf. Warum?

Lesezeit 1 Minute
Wenn man wissen wollte, wie sich der Flughafen Hahn entwickelt, konnte man sich auf der Seite der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) informieren. Monat für Monat veröffentlicht der Luftfahrtverband die Statistik der Verkehrsbewegungen von Groß- und Regionalflughäfen im deutschsprachigen Raum.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten