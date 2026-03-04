Keine Passagierzahlen mehr Warum fehlt der Hahn in offizieller Flughafenstatistik? Bernd Wientjes 04.03.2026, 12:00 Uhr

i Wie entwickeln sich Fracht- und Passagierzahlen am Flughafen Hahn? Für 2026 ist das derzeit nicht einsehbar. Aus der offiziellen Statistik des Flughafenverbands ADV ist der Hahn verschwunden. Warum? Thomas Frey. picture alliance/dpa

Derzeit findet man keine offiziellen Angaben zu Passagierzahlen und Frachtaufkommen auf dem Flughafen Hahn. In einer monatlich veröffentlichten Statistik taucht der Airport nicht mehr auf. Warum?

Wenn man wissen wollte, wie sich der Flughafen Hahn entwickelt, konnte man sich auf der Seite der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) informieren. Monat für Monat veröffentlicht der Luftfahrtverband die Statistik der Verkehrsbewegungen von Groß- und Regionalflughäfen im deutschsprachigen Raum.







