An ein Testament denken wohl die meisten Menschen irgendwann. Wie aber regelt man seinen digitalen Nachlass? Was passiert mit Onlinekonten und Accounts in sozialen Netzwerken nach dem Tod? Unsere Zeitung bietet jetzt einen Onlinevortrag dazu.

E-Mails, soziale Netzwerke, Onlinekonten und digitale Verträge gehören für viele Menschen zum Alltag. Doch was geschieht mit diesen digitalen Spuren, wenn man selbst nicht mehr darüber entscheiden kann? Wer erhält Zugriff auf wichtige Daten und Konten, und welche Verantwortung kommt auf Angehörige zu? Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es, den digitalen Nachlass frühzeitig und eindeutig zu regeln? Über diese und viele weitere Fragen informiert Andrea Steinbach, Juristin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, am Donnerstag, 20. August, in einem kostenfreien Onlinevortrag unserer Zeitung.

Dabei handelt es sich um ein Angebot im Rahmen unserer aktuellen Serie „Gut versorgt in Rheinland-Pfalz“. Noch bis Mitte September legen wir einen thematischen Schwerpunkt in unserer Berichterstattung auf Vorsorgethemen. Die Sorge um den digitalen Nachlass gehört dazu.

In der Onlineveranstaltung erklärt Andrea Steinbach von 18 bis 19.15 Uhr, wie sich digitale Vorsorge rechtzeitig planen lässt und worauf Verbraucherinnen und Verbraucher beim digitalen Nachlass achten sollten. Sie gibt praktische Tipps, zeigt typische Fallstricke auf und erläutert, welche Vorkehrungen bereits heute sinnvoll getroffen werden können. Im Anschluss an den Vortrag beantwortet die Expertin Fragen zum Thema.

Die Anmeldung erfolgt online unter der Adresse rz-forum.de/nachlass. Für die Teilnahme benötigen Sie nur einen PC/Laptop/Mobilgerät mit Kamera- und Tonfunktion, einen aktuellen Internetbrowser (Empfehlung: Google Chrome) oder die Desktop- beziehungsweise mobile Zoom-App sowie eine stabile Internetverbindung. Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie per Mail einen Zugangslink, mit dem Sie sich am 20. August bequem von zu Hause einloggen können. red

Geld, Gesundheit, Digitales: Alle Artikel unserer Serie „Gut versorgt in Rheinland-Pfalz“ finden Sie unter www.rhein-zeitung.de/vorsorge