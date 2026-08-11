Video-Doku zum Fall Amy Lopez 32 Jahre nach der Tat beginnt Prozess gegen 81-Jährigen Svenja Wolf, Kevin Rühle 11.08.2026, 10:00 Uhr

i Der Fall Amy Lopez ist auch für die Ermittler kein alltäglicher. Es ist ein besonderer Moment, wenn nach 32 Jahren der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder beginnt. Kevin Rühle, Polizei Koblenz

Am 18. August beginnt am Landgericht Koblenz kein gewöhnlicher Prozess: 32 Jahre nach dem brutalen Mord an der US-Touristin Amy Lopez auf der Festung Ehrenbreitstein könnte ein Cold Case endlich gelöst werden. Unsere Video-Doku beleuchtet den Fall.

Am 26. September 1994 finden Jugendliche im General-Aster-Zimmer an der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz die Leiche der 24-jährigen Studentin Amy Lopez. Jetzt, fast 32 Jahre nach dem brutalen Mord, ist ein 81-Jähriger aus dem Raum Koblenz vor dem Landgericht Koblenz angeklagt.







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