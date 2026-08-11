Video-Doku zum Fall Amy Lopez
32 Jahre nach der Tat beginnt Prozess gegen 81-Jährigen
Der Fall Amy Lopez ist auch für die Ermittler kein alltäglicher. Es ist ein besonderer Moment, wenn nach 32 Jahren der Prozess g
Der Fall Amy Lopez ist auch für die Ermittler kein alltäglicher. Es ist ein besonderer Moment, wenn nach 32 Jahren der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder beginnt.
Kevin Rühle, Polizei Koblenz

Am 18. August beginnt am Landgericht Koblenz kein gewöhnlicher Prozess: 32 Jahre nach dem brutalen Mord an der US-Touristin Amy Lopez auf der Festung Ehrenbreitstein könnte ein Cold Case endlich gelöst werden. Unsere Video-Doku beleuchtet den Fall.

Am 26. September 1994 finden Jugendliche im General-Aster-Zimmer an der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz die Leiche der 24-jährigen Studentin Amy Lopez. Jetzt, fast 32 Jahre nach dem brutalen Mord, ist ein 81-Jähriger aus dem Raum Koblenz vor dem Landgericht Koblenz angeklagt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzJustiz
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten