Am 18. August beginnt am Landgericht Koblenz kein gewöhnlicher Prozess: 32 Jahre nach dem brutalen Mord an der US-Touristin Amy Lopez auf der Festung Ehrenbreitstein könnte ein Cold Case endlich gelöst werden. Unsere Video-Doku beleuchtet den Fall.
Am 26. September 1994 finden Jugendliche im General-Aster-Zimmer an der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz die Leiche der 24-jährigen Studentin Amy Lopez. Jetzt, fast 32 Jahre nach dem brutalen Mord, ist ein 81-Jähriger aus dem Raum Koblenz vor dem Landgericht Koblenz angeklagt.