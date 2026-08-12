Kabarett auf Tour
Mit Lars Reichow ins „Boomerland“ 
Der Mainzer Musik-Kabarettest Lars Reichow nimmt in seinem aktuellen Bühnenprogramm „Boomerland“ die eigene Generation und ihre
Der Mainzer Musik-Kabarettest Lars Reichow nimmt in seinem aktuellen Bühnenprogramm „Boomerland“ die eigene Generation und ihre gesellschaftlichen Erblasten aufs Korn.
Arne Dedert. picture alliance/dpa

Lars Reichow nimmt die eigene Generation ins Visier: Mit seinem aktuellen musikalischen Kabarettprogramm „Boomerland“ kommt der Mainzer im Herbst nach Koblenz und Simmern – und blickt dabei weit über typische Boomer-Klischees hinaus.

Lesezeit 1 Minute
Mit den Boomern ist das so eine Sache: Einst bezeichnete das Wort schlicht die geburtenstarken Jahrgänge, inzwischen ist aus der statistischen Bezeichnung eine mitunter recht despektierliche Charakterbeschreibung geworden. Und über ihre Themen wie Wohlstand und Klimasünden, Rentenansprüche und die Frage, was diese Generation den Jüngeren hinterlässt, wird leidenschaftlich gestritten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

KulturKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten