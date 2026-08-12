Kabarett auf Tour Mit Lars Reichow ins „Boomerland“ Claus Ambrosius 12.08.2026, 00:00 Uhr

i Der Mainzer Musik-Kabarettest Lars Reichow nimmt in seinem aktuellen Bühnenprogramm „Boomerland“ die eigene Generation und ihre gesellschaftlichen Erblasten aufs Korn. Arne Dedert. picture alliance/dpa

Lars Reichow nimmt die eigene Generation ins Visier: Mit seinem aktuellen musikalischen Kabarettprogramm „Boomerland“ kommt der Mainzer im Herbst nach Koblenz und Simmern – und blickt dabei weit über typische Boomer-Klischees hinaus.

Mit den Boomern ist das so eine Sache: Einst bezeichnete das Wort schlicht die geburtenstarken Jahrgänge, inzwischen ist aus der statistischen Bezeichnung eine mitunter recht despektierliche Charakterbeschreibung geworden. Und über ihre Themen wie Wohlstand und Klimasünden, Rentenansprüche und die Frage, was diese Generation den Jüngeren hinterlässt, wird leidenschaftlich gestritten.







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