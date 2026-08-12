Der Besuch des Innenministers beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz genügt der Grünen-Fraktion nicht. Achim Schwickert muss Anfang September im Innenausschuss des Landtags zu den Vorgängen in der Landesbehörde Bericht erstatten.
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Am Anfang der vergangenen Woche schaute der neue rheinland-pfälzische Innenminister Achim Schwickert (CDU) kurzfristig bei einem mehrstündigen Besuch im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) mit Hauptsitz in Koblenz vorbei. Anlass war die Berichterstattung unserer Zeitung über das Rumoren im und um das dem Innenministerium unterstellten Amt.