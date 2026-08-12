Schwickert muss berichten
Katastrophenschutz-Landesamt kommt in Innenausschuss
„Probleme beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz“ - so lautet der Antrag der Grünen-Landtagsfraktion für die Sitzung d
„Probleme beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz“ - so lautet der Antrag der Grünen-Landtagsfraktion für die Sitzung des Innenausschusses Anfang September.
Frank Schmidt-Wyk

Der Besuch des Innenministers beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz genügt der Grünen-Fraktion nicht. Achim Schwickert muss Anfang September im Innenausschuss des Landtags zu den Vorgängen in der Landesbehörde Bericht erstatten.

Lesezeit 1 Minute
Am Anfang der vergangenen Woche schaute der neue rheinland-pfälzische Innenminister Achim Schwickert (CDU) kurzfristig bei einem mehrstündigen Besuch im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) mit Hauptsitz in Koblenz vorbei. Anlass war die Berichterstattung unserer Zeitung über das Rumoren im und um das dem Innenministerium unterstellten Amt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten