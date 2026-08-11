Schulstart in Rheinland-Pfalz Schüler wollen beim Thema Hitzeschutz mitreden Frank Schmidt-Wyk 11.08.2026, 13:00 Uhr

i Über die Gewährung von „Hitzefrei“ entscheiden die Schulleitungen selbst – landesweit einheitliche Regelungen dazu gibt es in Rheinland-Pfalz bislang nicht. Jan Woitas. picture alliance/dpa

Es ist mal wieder heiß – trotzdem findet in vielen Klassenräumen Unterricht nach Plan statt, während woanders Stunden verkürzt werden oder ausfallen. Für die Landesschülerinnen- und -schülervertretung ein untragbarer Zustand. Was die LSV nun fordert.

Die Landesschülerinnen- und -schülervertretung Rheinland-Pfalz (LSV) hält an ihrer Forderung nach einheitlichen Regelungen zum Hitzeschutz an den Schulen fest. Schon Ende Juni hatte die LSV verlangt, Unterrichtsstunden ab 30 Grad Raumtemperatur automatisch auf 30 Minuten zu verkürzen.







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