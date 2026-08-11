Schulstart in Rheinland-Pfalz
Schüler wollen beim Thema Hitzeschutz mitreden
Über die Gewährung von „Hitzefrei“ entscheiden die Schulleitungen selbst – landesweit einheitliche Regelungen dazu gibt es in Rh
Über die Gewährung von „Hitzefrei“ entscheiden die Schulleitungen selbst – landesweit einheitliche Regelungen dazu gibt es in Rheinland-Pfalz bislang nicht.
Jan Woitas. picture alliance/dpa

Es ist mal wieder heiß – trotzdem findet in vielen Klassenräumen Unterricht nach Plan statt, während woanders Stunden verkürzt werden oder ausfallen. Für die Landesschülerinnen- und -schülervertretung ein untragbarer Zustand. Was die LSV nun fordert.

Lesezeit 1 Minute
Die Landesschülerinnen- und -schülervertretung Rheinland-Pfalz (LSV) hält an ihrer Forderung nach einheitlichen Regelungen zum Hitzeschutz an den Schulen fest. Schon Ende Juni hatte die LSV verlangt, Unterrichtsstunden ab 30 Grad Raumtemperatur automatisch auf 30 Minuten zu verkürzen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzBildung
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten