Es ist mal wieder heiß – trotzdem findet in vielen Klassenräumen Unterricht nach Plan statt, während woanders Stunden verkürzt werden oder ausfallen. Für die Landesschülerinnen- und -schülervertretung ein untragbarer Zustand. Was die LSV nun fordert.
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Die Landesschülerinnen- und -schülervertretung Rheinland-Pfalz (LSV) hält an ihrer Forderung nach einheitlichen Regelungen zum Hitzeschutz an den Schulen fest. Schon Ende Juni hatte die LSV verlangt, Unterrichtsstunden ab 30 Grad Raumtemperatur automatisch auf 30 Minuten zu verkürzen.