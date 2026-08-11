Mordprozess in Koblenz
Familie von Amy Lopez hat Nebenklage eingereicht
32 Jahre nach dem Mord auf der Festung Ehrenbreitstein hat der Leitende Koblenzer Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler (Foto) Ankla
32 Jahre nach dem Mord auf der Festung Ehrenbreitstein hat der Leitende Koblenzer Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler (Foto) Anklage gegen einen 81-Jährigen erhoben, der die damals 24-jährige US-Touristin Amy Lopez am Morgen des 26. September 1994 im General-Aster-Zimmer vergewaltigt und getötet haben soll. Ab 18. August wird dem mutmaßlichen Mörder Hans S. vor dem Koblenzer Landgericht der Prozess gemacht.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Fast 32 Jahre blieb der Festungsmord an Amy Lopez ungesühnt. Ab 18. August muss sich ihr mutmaßlicher Mörder vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Der Medienandrang ist groß. Auch die Angehörigen des Opfers in den USA verfolgen den Prozess genau.

Lesezeit 4 Minuten
Unter dem nüchternen Aktenzeichen 2101 Js 14178/96 beginnt am kommenden Dienstag, 18. August, um 9.30 Uhr einer der spektakulärsten Prozesse in der Geschichte des Koblenzer Landgerichts. Mehr als drei Jahrzehnte nach dem brutalen Mord an der damals 24-jährigen US-Touristin Amy Lopez auf der Festung Ehrenbreitstein im September 1994 muss sich der 81-jährige Hans S.
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