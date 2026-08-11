Fast 32 Jahre blieb der Festungsmord an Amy Lopez ungesühnt. Ab 18. August muss sich ihr mutmaßlicher Mörder vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Der Medienandrang ist groß. Auch die Angehörigen des Opfers in den USA verfolgen den Prozess genau.
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Unter dem nüchternen Aktenzeichen 2101 Js 14178/96 beginnt am kommenden Dienstag, 18. August, um 9.30 Uhr einer der spektakulärsten Prozesse in der Geschichte des Koblenzer Landgerichts. Mehr als drei Jahrzehnte nach dem brutalen Mord an der damals 24-jährigen US-Touristin Amy Lopez auf der Festung Ehrenbreitstein im September 1994 muss sich der 81-jährige Hans S.