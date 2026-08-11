Literaturauszeichnung Gewinnt Hunsrück-Roman den Deutschen Buchpreis? Claus Ambrosius 11.08.2026, 11:48 Uhr

i Schon Shida Bazyars Erstlingswerk „Nachts ist es leise in Teheran“ wurde von der Kritik positiv aufgenommen und mehrfach ausgezeichnet, ihr neuer Roman „Die Lücken“ steht auf der Langliste des Deutschen Buchpreises. KiWi/Pressestelle Tabea Treichel

Der Deutsche Buchpreis könnte 2026 nach Rheinland-Pfalz gehen: Die in Hermeskeil geborene Shida Bazyar steht mit ihrem neuen Hunsrück-Roman „Die Lücken“ auf der Longlist. Das Buch erscheint erst Anfang September.

Der Deutsche Buchpreis könnte in diesem Jahr an eine Rheinland-Pfälzerin gehen: Shida Bazyar, 1988 in Hermeskeil geboren, steht mit ihrem neuen Roman „Die Lücken“ auf der am Dienstag veröffentlichten Longlist für die wichtigste Auszeichnung der deutschsprachigen Romanliteratur.







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