Der Deutsche Buchpreis könnte 2026 nach Rheinland-Pfalz gehen: Die in Hermeskeil geborene Shida Bazyar steht mit ihrem neuen Hunsrück-Roman „Die Lücken“ auf der Longlist. Das Buch erscheint erst Anfang September.
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Der Deutsche Buchpreis könnte in diesem Jahr an eine Rheinland-Pfälzerin gehen: Shida Bazyar, 1988 in Hermeskeil geboren, steht mit ihrem neuen Roman „Die Lücken“ auf der am Dienstag veröffentlichten Longlist für die wichtigste Auszeichnung der deutschsprachigen Romanliteratur.