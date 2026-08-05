Generalvollmacht, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung: Was davon braucht man – und wie geht man an die unbequeme Thematik ran? Wir sprachen mit einer Expertin der Notarkammer Koblenz darüber. Das Interview.
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Wer sorgt für mich, wenn ich meine Angelegenheiten nicht oder nicht mehr selbst regeln kann? Es ist nicht gerade angenehm, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und doch unausweichlich – und zwar nicht erst im hohen Alter, wie Nadine Lüttchens sagt.