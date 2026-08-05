Gut versorgt in RLP
Warum Vollmachten nicht erst im Alter wichtig sind
„Es kann jederzeit, zum Beispiel durch einen Unfall, eine Situation eintreten, in der man seine Angelegenheiten nicht mehr selbs
„Es kann jederzeit, zum Beispiel durch einen Unfall, eine Situation eintreten, in der man seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann“, sagt Nadine Lüttchens von der Notarkammer Koblenz. Die Expertin erklärt, welche Vollmachten im Fall der Fälle sinnvoll und nützlich sind.
Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Generalvollmacht, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung: Was davon braucht man – und wie geht man an die unbequeme Thematik ran? Wir sprachen mit einer Expertin der Notarkammer Koblenz darüber. Das Interview.

Lesezeit 4 Minuten
Wer sorgt für mich, wenn ich meine Angelegenheiten nicht oder nicht mehr selbst regeln kann? Es ist nicht gerade angenehm, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Und doch unausweichlich – und zwar nicht erst im hohen Alter, wie Nadine Lüttchens sagt.
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