Vorfälle in Prüm und Trier
Mehr Straftaten durch psychisch kranke Täter?
Anfang Februar wurde in der Trierer Fußgängerzone ein offenbar psychisch kranker Mann, der Passanten und Beamte bedroht hatte, d
Anfang Februar wurde in der Trierer Fußgängerzone ein offenbar psychisch kranker Mann, der Passanten und Beamte bedroht hatte, durch Polizeischüsse gestoppt: ein Großeinsatz
Florian Blaes. picture alliance/dpa/Blaes

Schüsse in Prüm, Messeralarm in Trier: Zwei Einsätze binnen Wochen lassen fragen, ob psychische Ausnahmelagen und Sucht häufiger zu Polizeigroßeinsätzen führen. Wie lassen sich potenzielle Täter früh erkennen?

Lesezeit 3 Minuten
Anfang April sorgt ein 25-Jähriger in Prüm für einen Großeinsatz der Polizei. Der Mann soll randaliert und dann einer Polizistin die Waffe entrissen und auf sie geschossen haben. Stunden später wurde der Mann geschnappt. Ein Richter ordnete später die Unterbringung des 25-Jährigen in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus an.

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