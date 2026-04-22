Weniger Bierdurst in Deutschland – aber nicht überall. In einigen Brauereien der Region laufen die Zapfhähne auf Hochtouren. Wie steht’s um Kirner, Königsbacher, Hachenburger und Vulkan? Und was planen die Brauereien zum Tag des deutschen Bieres?
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Der 23. April ist in Deutschland der Tag des Bieres. Zur Feier des Tages sollten die Zapfanlagen auf Hochtouren laufen – oder? Die Bierbranche macht schwere Zeiten durch. Grund dafür: Die Menschen in Deutschland trinken weniger Bier. Der Bierabsatz der Brauereien und Bierlager ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent gesunken.