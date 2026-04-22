Tag des deutschen Bieres Weniger Bierdurst? Nicht in allen Brauereien in RLP Hannah Klein 22.04.2026, 11:00 Uhr

i Der 23. April ist der Tag des deutschen Bieres. Um die gesamte Branche ist es seit einiger Zeit nicht ganz so gut bestellt: Der Bierdurst der Deutschen sinkt. Das zumindest sagt eine Statistik des Statistischen Bundesamtes. Der Bierabsatz habe 2025 erstmals unter 8 Milliarden Liter gelegen. Bekommen das auch die Brauereien der Region zu spüren? (Symbolfoto) Felix Hörhager. picture alliance/dpa

Weniger Bierdurst in Deutschland – aber nicht überall. In einigen Brauereien der Region laufen die Zapfhähne auf Hochtouren. Wie steht’s um Kirner, Königsbacher, Hachenburger und Vulkan? Und was planen die Brauereien zum Tag des deutschen Bieres?

Der 23. April ist in Deutschland der Tag des Bieres. Zur Feier des Tages sollten die Zapfanlagen auf Hochtouren laufen – oder? Die Bierbranche macht schwere Zeiten durch. Grund dafür: Die Menschen in Deutschland trinken weniger Bier. Der Bierabsatz der Brauereien und Bierlager ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent gesunken.







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