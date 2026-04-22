„MP“ Schnieder – und sonst? Wer als Minister in der neuen Regierung gehandelt wird Bastian Hauck

Sebastian Stein 22.04.2026, 06:00 Uhr

i Sollten sich CDU und SPD in Rheinland-Pfalz in den kommenden Tagen auf einen Koalitionsvertrag einigen, wird der Christdemokrat Gordon Schnieder am 18. Mai neuer Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. So viel steht fest. Andreas Arnold/dpa

Wen holt sich der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) an seine Seite in die Landesregierung? Und wer darf bei der SPD Minister bleiben? Die Spekulationen im politischen Mainz haben längst begonnen.

Sollten sich CDU und SPD in den kommenden Tagen auf einen Koalitionsvertrag einigen, wird Gordon Schnieder am 18. Mai neuer Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. So viel steht fest. Mit wem der Eifeler an seiner Seite die Landesregierung bilden wird, ist hingegen noch offen.







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