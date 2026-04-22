In der Neuwieder Stadtgalerie Björn Drenkwitz: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit Stefan Schalles 22.04.2026, 07:00 Uhr

i Nicht nur bei der Wahl der Medien, auch thematisch ist Björn Drenkwitz breit aufgestellt: Neben Zeit und nationaler Identität setzt sich der Künstler auch mit dem Klimawandel auseinander - etwa auf den Bildern im Hintergrund, die nun auch in der Stadtgalerie Mennonitenkirche zu sehen sind. Marius Schneider

Die Zeit – vor allem deren Wahrnehmung und ihr Verstreichen – stehen im Zentrum von Björn Drenkwitz’ Schaffen. Wobei sich der Künstler auf seine ganz eigene Art auch nationaler Identität und Klimawandel widmet. In Werken, die zum Erlebnis werden.

In zwei Reihen à fünf blicken dem Betrachter von einem Bildschirm aus zehn Köpfe entgegen, passbildähnlich zugeschnitten, manche schweigend fokussiert, andere leise mitzählend, alle mit einer – vermeintlich simplen – Aufgabe betraut: Wann immer nach ihrer Einschätzung 60 Sekunden verstrichen sind, sollen die gezeigten Personen dies kenntlich machen, zehn Minuten lang – oder auch nicht, denn: „Die einzelnen, nebeneinander montierten Videos ...







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