Die Zeit – vor allem deren Wahrnehmung und ihr Verstreichen – stehen im Zentrum von Björn Drenkwitz’ Schaffen. Wobei sich der Künstler auf seine ganz eigene Art auch nationaler Identität und Klimawandel widmet. In Werken, die zum Erlebnis werden.
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In zwei Reihen à fünf blicken dem Betrachter von einem Bildschirm aus zehn Köpfe entgegen, passbildähnlich zugeschnitten, manche schweigend fokussiert, andere leise mitzählend, alle mit einer – vermeintlich simplen – Aufgabe betraut: Wann immer nach ihrer Einschätzung 60 Sekunden verstrichen sind, sollen die gezeigten Personen dies kenntlich machen, zehn Minuten lang – oder auch nicht, denn: „Die einzelnen, nebeneinander montierten Videos ...