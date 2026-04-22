Koblenzer Fahrradhersteller Stellenabbau bei Canyon: IG Metall sieht ersten Erfolg Cordula Sailer-Röttgers 22.04.2026, 08:00 Uhr

i Beim Koblenzer Fahrradhersteller Canyon sollen weniger Stellen abgebaut werden, als im Januar angekündigt. Das wertet die IG Metall als ersten wichtigen Erfolg. Kevin Rühle/Archiv. Kevin Ruehle

Bei Canyon sollen weniger Stellen gestrichen werden, als zuerst angekündigt. Das wertet die IG Metall als ersten Erfolg. Im Unternehmen ist zudem ein Programm für freiwillige Abfindungen aufgelegt worden. Was die Gewerkschaft darüber denkt.

Beim Koblenzer Fahrradhersteller Canyon ist weiter von Stellenabbau die Rede – allerdings von weniger als zum Jahresbeginn. Wie das Unternehmen jüngst erklärte, stehen jetzt nur noch 200 Stellen zur Disposition. Das wertet die IG Metall Koblenz als ersten wichtigen Erfolg.







Artikel teilen

Artikel teilen