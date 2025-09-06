Das Saarland richtet die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Als Ehrengast kommt der Präsident des Nachbarlandes.

Saarbrücken (dpa) – Beim 35. Festakt zum Tag der Deutschen Einheit im Saarland wird der französische Staatspräsident Emmanuel Macron sprechen. «Es wird damit endgültig einer der europäischsten Tage der Deutschen Einheit, die es je gab», sagte die Bundesratspräsidentin und saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD).

Der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit findet am 3. Oktober in der Saarbrücker Congresshalle statt. Der französische Staatspräsident werde als erster ausländischer Staatschef seit mehr als 20 Jahren bei dem Festakt sprechen, sagte Rehlinger.

900 eingeladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kirchen und Gesellschaft werden erwartet. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird ebenfalls unter den Gästen sein.