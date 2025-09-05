Erst ein Knall, dann rollt plötzlich ein Reifen über die Fahrbahn. Die Bus-Insassen kommen mit dem Schrecken davon.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – In Kaiserslautern hat sich ein Reifen von einem Linienbus gelöst und mehrere Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, kam es während der Fahrt am Donnerstagnachmittag zunächst zu einem Knall. Kurz darauf bemerkte der Busfahrer den auf der Straße rollenden Reifen, heißt es. Dieser sei daraufhin mit mehreren parkenden Autos kollidiert und habe diese beschädigt.

Der Busfahrer konnte den Bus stoppen. Die rund 15 Insassen blieben unverletzt, so die Polizei. Wie sich das Rad lösen konnte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.