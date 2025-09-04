Ein Reifenschaden ist vermutlich der Grund für den Lkw-Unfall auf der A6. Für den Fahrer geht er glimpflich aus.

Kaiserslautern (dpa/lhe) – Ein Lastwagen ist am Vormittag von der Autobahn 6 bei Kaiserslautern abgekommen und in den Sicherheitszaun einer amerikanischen Militärkaserne gefahren. Der 60 Jahre alte Fahrer sei nicht verletzt worden, teilte die Autobahnpolizei mit. Sie schätzte den Schaden auf etwa 55.000 Euro.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Fahrer wahrscheinlich aufgrund eines Reifenschadens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war dann zunächst gegen die Schutzplanke und schließlich gegen den Zaun geprallt. Der Lastwagen wurde erheblich beschädigt. Für die Räumungsarbeiten wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt, die Dauer war zunächst unklar.