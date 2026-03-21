Bei den beiden Benefizkonzerten des Heeresmusikkorps Koblenz zugunsten von HELFT UNS LEBEN, der Hilfsinitiative der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben, ist eine beachtliche Spendensumme in Höhe von rund 21.700 Euro zusammengekommen.

Den symbolischen Spendenscheck überreichte Major Holger Kolodziej, der die Konzerte im Stadttheater Idar-Oberstein sowie in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle im Herbst 2025 dirigiert hatte, nun im Verlagsgebäude unserer Zeitung in Koblenz. „Mit dem Erlös können wir wieder viel Gutes tun“, freut sich Manuela Lewentz-Twer, die Erste Vorsitzende von HELFT UNS LEBEN, und verdeutlicht: „Es gibt so viele traurige Schicksal in der Region, wo wir helfen möchten.“

Für Vertrauen, Transparenz und Menschlichkeit steht HELFT UNS LEBEN seit 1979. Dank großzügiger Spenden unserer Leserinnen und Leser unterstützt der Verein zuvorderst Kinder und Familien im nördlichen Rheinland-Pfalz, die in Not geraten sind. Bis heute sind Spenden im mittleren zweistelligen Millionenbereich zugunsten bedürftiger Menschen und sozialer Projekte geflossen. „Jeder Cent, der gespendet wird, kommt da an, wo er wirklich gebraucht wird“, betont Manuela Lewentz-Twer.

Ein verlässlicher und treuer Partner an der Seite von HELFT UNS LEBEN ist seit Jahrzehnten das Heeresmusikkorps Koblenz. Das Benefizkonzert in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle ist zu einer klangvollen Tradition geworden. „ Dieses Heimspiel ist für uns immer etwas Besonderes. Wir spielen für die gute Sache“, unterstreicht Major Kolodziej, der Leiter des Heeresmusikkorps Koblenz. Zuletzt im November 2025 erlebten die etwa 1400 Zuhörer in der Rhein-Mosel-Halle eine musikalische Darbietung der Extraklasse, die vielen in Erinnerung geblieben ist. Mit ihrem Programm tauchten die Musiker in die Welt der Märchen und Geschichten ein.

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude: Auch in diesem Jahr wird die gelebte Tradition fortgesetzt. Geplant ist diesmal ein Großkonzert, bei dem das Heeresmusikkorps Koblenz gemeinsam mit dem befreundeten Marinemusikkorps Kiel sowie dem Heeresmusikkorps Kassel aufspielen wird. „Das wird ein außergewöhnliches Konzerterlebnis“, freut sich Manuela Lewentz-Twer schon jetzt auf den Termin im November in der Rhein-Mosel-Halle. Der Ticketverkauf startet voraussichtlich im Mai.

Erst im Oktober 2025 war das Heeresmusikkorps Koblenz zu seinen Wurzeln zurückgekehrt: In Idar-Oberstein, wo es 1956 gegründet wurde, begeisterte das stimmungsvolle Gastspiel zugunsten von HELFT UNS LEBEN im Stadttheater mit Kompositionen klassischer Art bis hin zu zeitgenössischen Werken. Der Zuspruch im Publikum war so groß, dass das Heeresmusikkorps voraussichtlich auch im Jahr 2027 wieder für den guten Zweck in der Schmuckstadt aufspielen wird. „Wir stehen im engen Austausch, um weiterhin gemeinsam Gutes für die Gesellschaft zu tun. Die Planungen laufen“, konstatiert Chefredakteur Lars Hennemann und dankt den Musikern der Bundeswehr für ihre unermüdliche Unterstützung.